据Interia Sport援引记者托马什·弗沃达尔奇克的消息，在美国效力于芝加哥火焰的前锋罗伯特·莱万多夫斯基必须参加波兰国家队11月的集训，即使比赛赛程与MLS季后赛重叠。

国家队比赛与MLS季后赛

11月，波兰国家队将在欧洲国家联赛中对阵罗马尼亚和瑞典。与瑞典队的比赛定于11月17日在弗罗茨瓦夫举行，开球时间为20:45。

芝加哥火焰已经晋级MLS季后赛，将对阵夏洛特。据该媒体报道，季后赛首场比赛预计将在11月下半月进行。弗沃达尔奇克指出，若赛程出现不利重叠，莱万多夫斯基将优先选择国家队。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

球迷反应

芝加哥火焰球迷在Reddit上讨论了这名球员可能前往波兰的情况。Interia Sport写道，大多数参与讨论的人支持球员可能作出的决定，即将代表国家队出战置于俱乐部比赛之上。

该媒体还指出，莱万多夫斯基参加集训并不一定意味着他会缺席MLS季后赛比赛。芝加哥火焰主教练格雷格·贝尔哈尔特经常将这名波兰球员列入球队首发阵容。

关注我们在