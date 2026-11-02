波兰排球运动员卡米尔·塞梅纽克在意大利超级联赛的一场比赛中得到13分，他所在的佩鲁贾Sir Susa Scai以3比0战胜蒙扎。据Interia Sport报道，在三局比赛中，他是球队得分第二高的球员。

三局得到13分

塞梅纽克发出两记ACE球并完成两次拦网。佩鲁贾队中得分最多的是比利时接应费雷·雷格斯，得到14分。他还被评为本场比赛最有价值球员。

佩鲁贾官方网站指出，这名波兰主攻手以两位数得分结束了比赛。sport.quotidiano.net门户网站写道，第二局中，蒙扎试图回应对手，但当塞梅纽克也开始在进攻端有效发挥时，他们未能做到这一点。

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意大利媒体的评价

umbria24.it称塞梅纽克的表现十分出色，并指出他仅比雷格斯少得1分。与蒙扎的比赛后，意大利冠军队保持全胜，积11分并领跑超级联赛积分榜。

与此同时，波兰媒体正在讨论30岁的塞梅纽克可能转会至热舒夫的阿塞科·雷索维亚。根据记者雅库布·巴尔切扎克的消息，他在佩鲁贾效力五年后可能重返波兰。塞梅纽克所在球队原定于11月4日对阵奇斯泰尔纳。

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