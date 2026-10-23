在英国南安普敦，Run X资格赛活动举行。这是首届获世界田径联合会批准的跑步机跑步世界锦标赛。来自不同国家的参赛者在跑步机上完成5公里距离，争夺世界冠军头衔以及10万美元奖金池中的一部分，BBC Sport报道。

资格选拔和意大利决赛

截至1月24日，跑者可在最近的官方Run X中心免费完成5公里。他们的成绩将被录入全球虚拟排行榜。

在18岁至75岁以上年龄组中进入前25%的参赛者，将在地区阶段代表各自国家。每个组别排名前10的男子和女子选手将晋级明年3月在意大利举行的世界决赛。

目前，Run X有20个国家参加，已注册的精英跑者名单尚未公布。组织者希望通过奖金和其他赛事的外卡吸引更多参赛者，其中包括2027年在中国举行的世界公路跑步锦标赛。

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精英跑者参与

在南安普敦的资格赛活动中，英国马拉松跑者夏洛特·珀杜在5公里项目中跑出18分15秒。珀杜拥有英国女子马拉松第三好成绩，她表示，这一易于参与的距离可能会吸引新人加入跑步。

世界田径联合会主席塞巴斯蒂安·科称，这一形式是借助技术吸引不同年龄新受众参与这项运动的机会。赛事联合组织方Technogym UK的教育经理卢克·汤森表示，希望在未来五年内将这一项目纳入电子竞技比赛。

冬季跑步安全

She Strides跑步俱乐部的代表也参加了该活动。俱乐部创始人霍莉·特克韦指出，冬季许多女性因感到不安全而改变平时的户外跑步习惯，而跑步机使她们能够继续在室内训练。

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