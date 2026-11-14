乌克兰国家队在国家联赛第五轮比赛中不敌北爱尔兰

11月14日，在欧洲国家联赛第五轮比赛中，乌克兰队以0:1负于对手。

比赛开局阶段双方势均力敌，随后主场作战的贝尔法斯特队在上半场中段率先破门，但裁判因越位判罚进球无效。

进球被取消后不久，北爱尔兰本有机会取得领先，但门将阿纳托利·特鲁宾在同一波攻势中连续做出两次神扑。 乌克兰队由首次亮相的奥列克西·卡什丘克发起反击，但他面对门将的一对一机会未能把握。

最终，第68分钟，北爱尔兰队打破僵局。角球开出后，特里·德夫林在约二十米外劲射，皮球直挂球门死角。这粒进球成为制胜球。

此役失利后，乌克兰国家队已无缘争夺晋级国家联赛A组的资格。目前，乌克兰队在小组中排名第三，五场比赛积4分。

在11月17日举行的国家联赛常规赛最后一轮中，乌克兰将迎战格鲁吉亚。 只要取得胜利或战平，蓝黄军团就能确保下赛季留在B级联赛；而一旦失利，安德烈亚·马尔德里的球队将不得不参加保级附加赛，以争取留在该级别联赛。 匈牙利和北爱尔兰将通过直接对决决出小组冠军。

奥列克西·卡什丘克首次代表乌克兰国家队出场。

此前，匈牙利击败格鲁吉亚，领跑乌克兰国家队所在的欧洲国家联赛小组。

在此之前，乌克兰U-19国家队在2027年欧洲杯预选赛中爆冷战胜了意大利。

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