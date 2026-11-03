威尔士女子国家队在重返欧国联A级联赛后，将于2027年对阵丹麦、意大利和冰岛。BBC Sport报道了分组情况。

重返精英级别

里安·威尔金森率领的球队在2027年女足世界杯预选赛B1组中排名第一，获得升级资格。威尔士队在对阵捷克、阿尔巴尼亚和黑山的比赛中保持不败。

威尔士上一次征战A级联赛是在2025年。当时，该队两次负于丹麦和意大利，并两次战平最终赢得小组的瑞典。威尔士队排名垫底，降入B级联赛。

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赛程与世界杯资格赛

欧足联尚未批准2027年欧国联比赛的赛程。赛事将在2月至3月、4月和6月的国际比赛窗口举行。

这些比赛可能成为威尔士为队史首次参加世界杯决赛圈做准备的机会。在附加赛半决赛中，威尔士队以总比分4:0战胜阿尔巴尼亚，并将在决赛中对阵挪威。主场比赛将于12月1日在卡迪夫城球场举行，次回合比赛在四天后进行。即使战胜挪威，也不能保证威尔士获得前往巴西的资格：该队可能需要在2月参加洲际附加赛。

A级联赛各小组的冠军将晋级10月举行的欧国联决赛阶段，并获得2028年洛杉矶奥运会参赛资格。排名垫底的球队将降入B级联赛，而排名第三的国家队将与B级联赛排名第二的球队进行附加赛。

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