女足阿森纳在酋长球场进行的女子超级联赛比赛中以1比1战平伯明翰城。终场哨响后，球队遭到球迷的嘘声。这场平局加大了雷内·斯莱赫斯面临的压力，据天空体育报道。

下半场进球

上半场，阿森纳有数次机会打破僵局。阿莱西娅·鲁索接莉娅·威廉森的传中击中门柱，而伯明翰门将索菲·巴格利扑出了基拉·库尼-克罗斯的射门。

第53分钟，客队取得领先：奥塞亚娜·于尔特雷完成了伯明翰的一次反击。于尔特雷曾在9月被评为月度最佳球员，她为本场比赛首开纪录。主队在第66分钟凭借奥利维亚·史密斯的精准射门扳平比分。

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阿森纳错失机会

扳平比分后，阿森纳继续进攻，但巴格利多次挽救了客队。尤其是，她在球门线上挡出了洛特·武本-莫伊的射门。第76分钟，史密斯也有机会为这支伦敦球队带来胜利，但她的射门高出横梁。

阿森纳首次连续五场女子超级联赛比赛未能取胜。国际比赛日间歇前，这家伦敦俱乐部在前五场联赛中拿到5分，并且在各项赛事的六场比赛中仅取得一场胜利。本赛季升入顶级联赛的伯明翰，在对阵阿森纳前在联赛中只有两场平局。

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