乌克兰女子排球国家队将更换主教练。过去两年一直执教该队的波兰教练雅库布·格卢沙克将不再继续执教国家队。他的继任者很可能是来自意大利的教练。

与格卢沙克终止合作的原因是未能在2026年欧洲锦标赛上完成主要任务。乌克兰队在小组赛阶段便遭淘汰，四场比赛仅取得一场胜利。这是该队近七年来最差的战绩。

与此同时，梅尔尼克强调，他不支持针对这位前主教练的批评浪潮。

“对我来说，他为何在媒体上遭到如此多的抨击甚至有些奇怪。有时是咎由自取，但大多数情况下，在我看来，这种批评是不公平的——数量太多，而且持续不断。他作为教练并不差，但我认为他未能完全掌控球队。 当然，他的执教理念和方法——我们这里没有这样的教练。我不想冒犯任何人，但确实没有。不过，在欧洲锦标赛上的任务没有完成，他自己也明白这一点。”

乌克兰女子国家队的新任主教练，最有可能由一位意大利专家担任。据米哈伊尔·梅尔尼科夫透露，排球联合会目前正在与其中一位候选人进行谈判。该组织主席暂未透露其姓名。

“我们的女排将迎来新教练。虽然我们尚未对外公布，但我可以透露，如果一切按计划进行，新任主教练将是一位意大利人。目前我们正在与一位意大利教练进行谈判。”

梅尔尼克表示，教练组将进行大规模调整。届时将吸纳乌克兰年轻教练加入，让他们在新主教练的指导下积累经验。

“教练组将发生重大变化：正如他建议的那样，我们的年轻教练将在那里积累经验。 他本可以像前任一样完全组建自己的教练组，但首先这涉及资金问题，其次——那样我们的年轻教练又该去哪里积累经验呢？”

乌克兰女子国家队为明年确定了两大主要任务：吸纳年轻排球运动员，以及保住国家联赛的席位。

“我认为这将是一项长远的工作。我们需要吸纳年轻球员。我们的主要任务是留在国家联赛中，这并不容易，因为会有两支队伍被淘汰。关键是要保住席位。”

梅尔尼克还指出，排球联合会对男子国家队寄予了更大的期望，但女子队中也有一些前途无量的年轻运动员和球员，她们此前并未获得足够的机会来展现自己。

“当然，我们对男子国家队寄予了更多希望——说实话，那里的潜力要强得多。 但女子国家队中也有许多年轻选手，以及一些虽然严格来说已不算年轻，却未能充分发挥潜力的球员。因此，我们计划开展非常广泛的备战工作。」

米哈伊洛·梅尔尼克已与未来的主教练就球队新赛季的备战条件进行了商讨。不排除所有集训都将在乌克兰境内进行，毕竟在国外集训的费用要高得多。

“我们已经与教练讨论过这个问题，目前正在寻找训练基地，因为在国外集训对国家来说是一笔巨大的开支，费用至少是乌克兰国内的三倍。 具体在哪里举行首次集训，我们还在物色中——可能在切尔诺夫策或乌日戈罗德。”

据该联合会主席透露，未来的主教练已同意在乌克兰进行集训，前提是训练地点必须安全。计划邀请参加乌克兰联赛且具有潜力的女排选手参加首次熟悉性集训，特别是那些此前未入选国家队的选手。

“未来的主教练已经同意了：他说只要地点安全，他在哪里都无所谓。在首次考察集训中，我们将召集所有在乌克兰联赛中打球的有潜力的姑娘——其中有很多年轻球员，以及此前未曾入选国家队的选手。 我在超级杯决赛后就向她们说明了这一点：国家队无论是教练组还是球员阵容都将发生重大变化。因此大门敞开——请努力表现，大家会关注你们，表现最出色的将受邀参加集训。”

2027年，乌克兰队将参加国家联赛和世界杯。

6月 2日至6日——国家联赛，第一比赛周。

6月16日至 20日——国家联赛，第二比赛周。

7月7日至11日 ——国家联赛，第三比赛周。

7月21日至25日 ——国家联赛季后赛。

9月10日至26日——世界锦标赛。 乌克兰排球联合会主席米哈伊洛·梅尔尼克公布了这一消息。 据Interia Sport报道，国际排球联合会已将俄罗斯女子国家队列入2027年世界排球锦标赛的32支参赛队伍名单，该赛事将于8月31日至9月12日在美国和加拿大举行。

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