在葡萄牙，国家队主教练若热·热苏斯计划征召利雅得胜利前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，参加即将对阵丹麦和威尔士的欧国联比赛。据葡萄牙媒体O Jogo报道，这名球员已被列入集训球员初选名单，Interia Sport报道。

9月集训期间的事件

9月底，罗纳尔多在奥斯陆对阵挪威的欧国联比赛中留在替补席上，未能出场。Interia Sport写道，这名球员将教练的决定视为不尊重的表现。

据该媒体消息，此后罗纳尔多缺席了下一次训练，并在下一场比赛前擅自离开国家队驻地。据Interia Sport报道，葡萄牙足协因其违反纪律规定，对他处以30天禁赛和255欧元罚款。

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球队初选名单

O Jogo还报道称，罗纳尔多在利雅得胜利的队友若昂·菲利克斯和萨穆·科斯塔也进入了即将举行集训的初选名单。

四场比赛过后，葡萄牙积12分，领跑欧国联第四组。球队以1比0战胜威尔士，两次以2比1击败挪威，还以4比2战胜丹麦。罗纳尔多是葡萄牙国家队出场次数和进球数纪录保持者：234场比赛和146粒进球。

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