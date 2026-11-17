乌克兰国防部于2026年11月16日宣布，正与北约共同推进一项利用3D打印技术生产、维修和升级无人机的项目。 该倡议由乌克兰-北约分析、培训与教育联合中心（JATEC）负责实施。其目标是加快必要零部件的制造速度，并降低军事装备维修对传统制造企业和供应商的依赖。

3D打印技术已被用于制造无人机的机身、固定件、防护元件及其他零部件。该技术无需昂贵的生产模具即可制造小批量零部件，并能快速调整设计以及更换受损部件。 然而，3D打印件并不总能替代金属或复合材料部件，特别是在高负荷、高温及长期使用的情况下。

UA.News将介绍哪些军用无人机部件实际上可以通过3D打印机制造，这种生产方式比传统方法便宜多少，它如何帮助维修无人机，以及为什么该技术目前尚无法完全取代传统工厂。

乌克兰和北约正在推进军用无人机3D打印技术的发展

JATEC正在实施一项旨在发展无人机系统增材制造的技术项目。该技术通过根据数字三维模型逐层堆积材料，逐步制造出零部件。

此次倡议的实践环节之一是一场专题研讨会。乌克兰无人机系统部队的军人、工程师、增材制造专家以及北约成员国代表参加了此次研讨会。

与会者重点探讨了三个主要方向：无人机的快速维修与现代化改造、为军事单位提供必要组件，以及战术后勤的发展。

与会者特别关注了培养能够掌握3D打印技术专业人才的问题。毕竟，仅拥有设备本身并不能保证能够制造出可靠的军用装备部件。

与此同时，国防部的通报目前尚未包含有关项目预算、计划移交军方的设备数量，以及新生产能力部署时间表的具体数据。此外，也未公布计划在该倡议框架内制造的零部件清单。

因此，目前讨论的重点在于发展相关技术能力，而非已确认将面向所有部队大规模投产零部件。

对乌克兰而言，该计划还具有另一层重要意义：现代无人机正不断演变。制造商们不断优化结构设计，调整电子设备、摄像头及通信系统的布局。 每次此类升级都可能需要新的零部件，而采用传统方法制造这些零部件所花费的时间，有时甚至比研发本身还要长。

3D打印的工作原理及其在无人机生产中的应用

增材制造的主要特点在于，制造零件时无需制作专用模具，也无需加工大块材料。

首先，工程师会设计出该部件的数字模型。该模型包含其形状、尺寸及结构特征等信息。随后，专用软件将模型分割成薄层，并生成打印指令。

最常见的技术是FDM，即分层塑料堆积技术。打印机将聚合物丝材加热熔化，并逐层将其铺设在工作台上。冷却后，成品部件便形成了。

对于小型部件，该过程可能持续数十分钟至数小时不等。大型或复杂的制品则需要更长的时间。 此外还有其他3D打印方法。例如，SLA技术使用光敏树脂，该树脂在光照下会固化。通过这种方式，可以制造出高精度且几何形状复杂的零件。

工业级技术甚至可以处理金属粉末。然而，相应的设备价格昂贵得多，维护更为复杂，且需要特殊的工作环境。

美国陆军关于3D打印在军事维修中应用的报告指出，紧凑型聚合物打印机可在相对简单的条件下运行。 相比之下，用于金属打印的工业系统则需要消耗更多电力、占用更大空间，并需要经过专门培训的人员。

在无人机生产中，其主要优势在于修改速度快。如果需要更改摄像头固定架的形状或增大电子模块的外壳，工程师只需编辑数字模型并制作新的样品即可。

在传统制造中，此类变更有时需要重新调整设备或制作新的工装。而对于3D打印，只需准备更新后的文件，进行验证并启动打印即可。

军用无人机哪些部件可以使用3D打印机打印

3D打印的可能性首先取决于部件的用途及其需要承受的载荷。 最容易制造的是那些不承担无人机主要承重任务的小型塑料部件。其中包括电子设备外壳、天线支架、摄像头固定件、防护罩以及各种适配器。

此类部件通常结构相对简单。但其尺寸可能因无人机型号、安装的设备以及组装特点的不同而有所差异。

例如，更换摄像头可能需要新的固定支架。如果供应商没有所需的部件，就可以通过3D打印机进行设计和制造。乌克兰企业已经提供了此类解决方案。 特别是，制造商O.S.A.展示了由TPU和PETG聚合物制成的摄像头防护件和天线支架。

TPU是一种弹性材料，在受力时会发生变形，并能部分吸收冲击力。它常用于制造保护套、缓冲元件及其他柔性部件。

PETG是一种更坚硬的聚合物，常用于外壳、固定件和技术组件。它具有一定的抗机械载荷能力，尽管具体产品的性能取决于设计和打印参数。

另一种常见材料是PLA。它操作相对简单，适合制作原型，但在耐热性和机械负载方面存在限制。

无人机机架部件属于一个单独的类别。理论上，3D打印机可以制造结构的大部分部件，但其实际应用的可能性取决于材料、设备重量以及测试结果。

2025年，研究人员发表了一篇关于3D打印无人机机架设计与测试的研究论文。他们研究了PETG材质的结构，并将其力学性能与碳纤维复合材料进行了对比。 结果表明，3D打印结构虽适用于特定任务，但碳纤维基材料的刚度和强度明显更高。

这解释了为何许多无人机采用混合设计方案：主要承力部件采用复合材料或金属制造，而辅助部件则通过3D打印制成。

能否完全打印出一架军用无人机

尽管增材制造技术不断发展，但仅凭普通的塑料3D打印机，仍无法完全制造出一架现代化的、具备完整功能的无人机。无人机不仅仅由机身和框架组成。 为了飞行，它还需要电动机、电子调速器、飞行控制器、传感器、电池、通信系统及其他组件。

这些组件中的大多数都是通过专门的工业工艺制造的。普通的FDM打印机无法替代微芯片、电动机或锂电池的生产。

虽然存在用于打印电子电路和导电元件的实验性技术，但其能力与现代电子产品的批量生产存在差异。与此同时，打印机身部件可以减少对特定机械零件供应商的依赖。

例如，制造商可以采购现成的电子模块和电机，而部分塑料元件则自行生产。这在开发新机型、设计方案尚在调整时尤为便利。

不过，对于相同零件的大规模生产而言，其他技术往往在经济上更具优势。

无人机零部件的3D打印成本是多少？与传统制造相比是否更便宜

关于增材制造的一个主要问题是其实际制造成本。 乍看之下，3D打印似乎更便宜，因为它不需要昂贵的模具、大型机床和复杂的生产线。然而，最终成本取决于零件数量、材料、设备以及耗时。

以一个假设的、重20克的塑料紧固件为例。如果每公斤材料价格为600格里夫纳，那么该零件的塑料直接成本约为12格里夫纳。

但这仅是材料成本。制造成本还需加上电费、打印机折旧、技术人员人工费、可能出现的次品以及后处理费用。因此，成品的实际成本会更高。

对于少量零部件而言，这种方案可能更具成本效益。特别是当替代方案包括订购特殊零部件、制作模具或长时间等待供货时。

然而，对于数万件相同的塑料制品而言，传统的注塑成型往往更具优势。原因在于，一旦模具制作完成，后续的每个零件都能非常快速地生产出来。昂贵的模具成本会随着大量产品的生产而逐渐摊薄。

3D打印机的运作方式则不同：即使数字模型已完全准备就绪，每个零件仍需实际打印，从而消耗机器时间。因此，其经济性取决于生产规模。 对于原型、小批量生产和稀有备件，增材制造技术通常更具优势。而对于标准化产品的大批量生产，传统方法可能更经济。

美国军方提供了一个典型的例子。2026年10月，美国陆军描述了一起制造小型电池固定件的案例。 该部件在不到一小时内就被打印出来，其材料成本估计约为10美分。

另一种选择是订购一套价值2100美元的设备，但需要等待数周。不过，这些数字并不意味着3D打印总体上便宜2.1万倍。 在上述案例中，比较的是制造单个部件与采购整件产品的成本。此外，10美分的估算并未反映组织生产的所有成本。

主要的成本节约在于，无需购买价格高出许多的整套设备，即可更换一个受损的小部件。对于乌克兰的无人机而言，在维修电子设备外壳、固定件及其他可更换部件时，类似的逻辑同样适用。

3D打印机如何加速军用无人机维修

3D打印对军队而言的一大优势在于能够缩短等待备件的时间。 传统维修方式要求所需部件必须已存放在仓库中，或者需要向制造商订购。如果该部件较为稀有，那么即使只是相对轻微的故障，受损的无人机也可能因此无法使用。

增材制造技术可以部分改变这一流程。如果军方拥有相关零部件的经过验证的数字模型、所需的材料和设备，他们就可以自行制造替换件，而无需等待单独的供应。

例如，当摄像头防护外壳或电子模块固定件受损时，并不总是需要更换整个组件。有时只需制造一个新的外壳部件即可。

但仅靠打印并不能完成维修。该部件必须经过检测、安装，并确保其符合特定设备的要求。 美国军方于2026年发表的一份关于自主装备零部件移动制造的研究报告指出，移动生产系统有助于减少无人系统的停机时间。

作者指出，在战争期间，集中式维修企业和物流路线都存在脆弱性。如果备件供应中断，即使是受损轻微的装备也可能长期无法得到维修。

配备3D打印机及其他设备的移动维修车间被视为减少此类依赖的一种方式。其中尤为重要的是，不仅能存储实物备件库存，还能存储经过验证的数字模型库。

采用这种方法，维修车间可以根据当前需求制造各种部件，而无需为每种型号储备大量库存。然而，这一原则仅在模型已经过测试，且制造出的部件符合必要性能要求的情况下才有效。

从零开始开发新部件所需的时间可能远多于其打印时间。因此，该技术的主要优势并非能够即时制造任何备件，而是能够快速重复制造已经过验证的部件。

3D打印如何改变军事后勤

传统的后勤保障体系通常包括备件的生产、仓库储存以及运送至使用地点。对于大多数复杂部件而言，这种模式仍然不可或缺。然而，当军队急需少量非标准部件时，这种模式可能缺乏足够的灵活性。

增材制造技术使备件的生产能够部分转移到更接近维修地点的位置。举例来说，维修中心无需运输数十种不同的塑料部件，而是接收通用耗材，并利用经过验证的数字模型库。

与此同时，这种方法需要标准化设计、协调一致的生产流程以及质量控制。另一项优势在于，能够为已停产或难以获得原厂备件的设备制造零部件。

美国国防部正将增材制造视为缩短物流链、按需制造必要零部件的工具。不过，该技术并不能完全取代传统供应链。3D打印机同样需要耗材、备件和技术维护。

此外，军事部件的数字模型可能包含敏感的技术信息。其存储和传输需要相应的保护措施。 因此，数字化零部件库虽然能提高物流灵活性，但同时也对网络安全、标准化以及生产数据管理提出了新的要求。

JATEC项目将如何改变乌克兰无人机生产

JATEC项目可帮助乌克兰系统化地将3D打印技术应用于军用无人机的生产与维修。这不仅涉及为部队配备设备，还包括培养专业人才、实现生产标准化以及创建经过验证的零部件数字模型。

采用增材制造技术将加快单个组件的制造速度，实现无人机结构的现代化升级，并缩短备件的等待时间。同时，这种方法的有效性将取决于材料质量、设备可获得性以及成品的质量控制。

3D打印无法取代电子元件、发动机和复杂结构的传统生产方式。但它能加快无人机的维修速度，并使单个零部件的生产更加灵活，减少对供应商的依赖。

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