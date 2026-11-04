一项针对美国、英国和澳大利亚逾7200名成年人的调查显示，7%的受访者在年满18岁后，曾遭遇至少一种未经同意使用AI生成私密图像的滥用行为。News-Medical报道了这项研究结果。

研究人员将此类事件界定为：未经本人许可，利用人工智能创建或编辑个人私密图像、传播此类材料，或威胁传播此类材料。近87%的受害者表示，这至少对其生活造成了一项影响，包括健康与福祉、人际关系、工作或财务状况。

受访者群体之间的差异

在35岁以下人群、种族和族裔少数群体、残障人士以及男性中，此类事件的比例更高。男性报告有此经历的比例超过女性的两倍：10.2%对3.8%。

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与此同时，女性报告了更多负面反应和后果，包括对自身安全的担忧，以及对心理和身体健康的影响。作者指出，这可能与更广泛的性别不平等、污名化以及女性面临的不成比例的安全风险有关。

研究项目此前的结果

该研究发表于《International Journal of Human–Computer Interaction》。它延续了基于同一国际数据集开展的两项先前研究。其中一项研究中，3.2%的参与者表示，他们曾在未经本人同意的情况下创建、传播或威胁传播AI生成的性化图像。在传播此类内容的人中，最常被提及的动机是出于娱乐或玩笑而这样做。

另一项研究发现，近五分之一的成年人曾故意观看真实人物的AI生成性化图像，不包括那些仅为举报或删除该材料而观看的人。该研究的主要作者是RMIT University教授尼古拉·亨利。该研究项目由Google资助。

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