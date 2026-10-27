在澳大利亚巴拉瑞特，视障女性海蒂·比金表示，搭载人工智能的智能眼镜帮助她更独立地完成日常事务和购物。她说，在使用该设备约六个月后，她可能不再需要带着导盲犬出行。

比金在法律上被认定为失明已16年。此前，她在过马路和购买食品等日常事务中需要导盲犬协助。她使用现在这只导盲犬约四年了。

眼镜描述周围空间

据ABC News Australia报道，比金通过语音指令询问眼镜自己位于商店的哪个区域。该设备通过耳机向她传递周围空间的信息，包括收银台、入口和商店各区域的位置。

这名女子说，眼镜让她在公共场所感觉不那么引人注目。她抚养着三个孩子，并计划在她九岁的双胞胎参加学校田径比赛前，独自为他们购买蓝色T恤。

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被指控拍摄及学校限制

与此同时，使用这副眼镜也面临困难。比金说，陌生人每周至少三次指责她在拍摄，因为设备使用时其指示灯会亮起。她表示，人们会自动认为她正在录制他们。

她还对维多利亚州学校计划实施的智能眼镜禁令表示担忧，该禁令将从明年第一学期起生效。比金在学校担任融合教育专家，并指出，此类设备如何获得豁免的程序仍不清楚。

Guide Dogs Victoria合作伙伴关系协调员艾琳·古德哈特也有视力障碍，并且使用过导盲犬和智能眼镜。她强调，眼镜目前无法替代主要的出行辅助工具——白手杖或导盲犬。在维多利亚州，训练一只导盲犬需近两年，费用超过5万澳元，而等待获得这样一只狗可能需要从三个月到近两年。

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