在“维尔纳茨基院士”站附近观测到一种罕见的大气现象：天空呈现出五彩斑斓的景象

在加林德斯岛“维尔纳茨基院士”南极站工作的乌克兰极地科学家们，记录下了一种罕见的大气现象——羽状云的虹彩现象。 在天空中，它呈现为一块不规则的彩色斑块，宛如一个巨大的肥皂泡。

据科学家解释，这种虹彩现象是光与微小颗粒相互作用的结果。 阳光会绕过障碍物——这一过程被称为衍射。随后，光波相互疊加，产生干涉。正是由于这一现象，云层上才会出现五彩斑斓的虹彩。

在羽状云中，微小的冰晶——这些云主要由它们构成——成为了光线的障碍。

卷云属于高层云。 在极地地区，它们形成于海拔4至6公里处，该处的温度可能降至-20°C及以下。由于这类云层结构轻盈且半透明，其上的色彩变幻尤为明显。

虹彩的外观取决于冰晶的大小、形状和分布。其显著特征是色彩分布不均匀，且与云层的轮廓相呼应。

专家解释道，正是这一特点使该现象区别于其他大气光学现象——日冕和晕。

与虹彩现象不同，日冕和晕呈清晰的圆形，对称地围绕着光源分布。它们的半径可能各不相同，但形状始终保持有序。 而虹彩现象中，色彩变幻的分布则直接取决于云层的轮廓。

乌克兰国家南极科学中心还指出，虹彩现象通常出现在低层和中层云中，但仅限于云层边缘。

“顺便提一下，这种现象通常出现在下层和中层云中，但仅限于云层边缘。这是因为此类云层虽然不透明，但边缘却是透明的，”该公告中写道。

乌克兰国家南极科学中心通报了这一消息。

此前，在南极“韦尔纳茨基学者”站附近，气温曾升至+11.1°C。这是有观测记录以来10月份的最高气温。 此前纪录为+7.9°C，于1968年创下。

值得一提的是，在维尔纳茨基院士站附近已设立了一处南极保护区。

驻“维尔纳茨基院士”南极站的乌克兰科学家们记录到了罕见的红色极光，以及两座邻近的星系——大麦哲伦云和小麦哲伦云。 这些照片由极地探险家谢尔盖·雅库申科在西南极的加林德斯岛上拍摄。

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