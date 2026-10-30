Cursor表示，其用于Cursor VS Code的扩展程序市场中，一个遭恶意行为者篡改的Claude Code扩展程序可能影响了多达5000名用户。据Channel NewsAsia报道，该扩展程序在整个周四期间都在目录中。

该扩展程序并非由Anthropic创建

Cursor强调，该扩展程序并非由Anthropic开发。被恶意修改的版本大约可在太平洋时间02:27至13:35期间下载。

Cursor称，该扩展程序试图收集有关计算机和用户的数据，包括主机名、用户名、操作系统和公共IP地址。

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市场暂时关闭

该扩展程序还试图为攻击者设置远程访问。Cursor指出，此次尝试的关键阶段在大多数计算机上本应无法成功，因为其需要管理员权限。

发现后，修改版本被删除，其传播被阻止，市场也作为预防措施被暂时关闭。随后，该公司重建了平台并恢复其运行。Cursor表示，市场中的其他扩展程序未受该事件影响。Anthropic没有立即回应记者的置评请求。

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