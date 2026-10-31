研究人员开发了Scentronic技术的原型，可识别特定气味，并能在远程设备上再现这些气味。电子鼻分析与香气相关的化合物，而该系统通过在线平台传输的不是分子本身，而是用于再现它们的数字数据，Cyprus Mail报道。

Scentronic如何工作

电子鼻配备了气体传感器阵列。机器学习模型对预先训练其识别的气味进行分类：啤酒、蛋糕、咖啡、橙子和红酒。随后，数据会被传送至气味发生器，后者释放芳香物质以再现相应的香气。

该气味识别设备直径约为15厘米。它便于携带，但并非设计用于佩戴在身体上。同时，研究人员开发了多种版本的香气发生器——手环、吊坠和手持设备形式。

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目前只有五种香气

该研究的第一作者、俄亥俄州立大学材料科学与工程专业博士生Chunyu Yang解释说，选取的五种香气是具有不同特征的常见日常气味。该系统尚未扩展至其他类别。

Yang表示，更广泛的气味库在理论上是可行的，但无限数量的香气远远超出了所展示原型的能力。要添加一种新气味，必须训练电子鼻识别它，并为发生器配备相应的芳香液体。

研究人员正在考虑将这项技术用于与远方的人分享食物香气、在虚拟现实和增强现实中提供更具沉浸感的体验，以及在线购物。目前，Scentronic仍是一种研究原型：商业应用需要更大规模的数据集、更可靠的混合气味识别、更紧凑的发生器，以及对反复接触芳香雾气安全性的评估。

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