在澳大利亚塔斯马尼亚州偏远西北海岸西蒙和索尼娅·贝德科克夫妇的奶牛场，带有GPS项圈的虚拟围栏与机器人挤奶系统已同时使用两年。这是澳大利亚首次将这两项技术结合使用，澳大利亚广播公司新闻报道。

农民可以通过手机应用程序设置虚拟边界，引导奶牛前往挤奶区域。GPS项圈追踪每头动物的位置和健康状况，而机器学习算法利用振动、声音和牛群行为，引导奶牛在无形边界之间移动。如果动物没有反应，项圈会发出低能量电脉冲。

机器人挤奶如何运作

到达挤奶区后，机器人通过耳标识别奶牛，并判断是否到了挤奶时间。如果距离上一次挤奶的时间不足，动物会吃饲料并离开设备。机器人持续运行：奶牛进入后，闸门关闭，系统识别动物并开始挤奶。

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索尼娅·贝德科克表示，奶牛知道它们会在挤奶机器人中得到谷物，离开后则有新鲜牧草。西蒙·贝德科克指出，他现在的工作主要是观察牛群、监控系统和清洁设备。如果机器人或项圈发出紧急问题信号，这对夫妇必须在农场。

动物福利问题

塔斯马尼亚农业研究所研究员梅根·弗登曾研究GPS项圈对动物福利的影响。她强调，需要进一步研究将虚拟围栏与自主挤奶系统结合使用。她认为，这项技术可以减轻农民的工作负担，因为他们经常每天工作超过12小时，但这类系统也存在权衡。

特别是，当牛群被集体带往挤奶区时，奶牛不能自主选择挤奶时间。弗登表示，这一特点或许可以接受，但尚未得到研究。Halter项圈目前获准在除西澳大利亚州外的所有澳大利亚州使用；西澳大利亚州正在对其进行评估。

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