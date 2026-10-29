来自维也纳技术大学和加州大学圣地亚哥分校的国际研究团队获得了能量超过此类过程通常理论阈值的X射线光子。在实验中，科学家将强大的紫外激光脉冲射向氦原子，ScienceDaily报道。

两个电子同时返回

在通常机制中，激光从原子中释放一个电子，用电场将其加速，随后使其返回原子。电子返回时，会以光的形式释放能量，其频率远高于初始激光束的频率。理论为这种辐射预测了能量上限：超过该上限后，X射线信号的强度会急剧下降。

在氦实验中，科学家依次释放了原子的两个电子，并调整紫外脉冲，使电子同时返回。它们的运动仍通过量子关联相互联系，因此两个电子的能量可以一同释放。这使得形成一个能量更高的X射线光子成为可能。

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第二个辐射范围

在相干辐射光谱中，团队记录到了一个额外的稳定信号区域，其能量显著高于单电子参与的标准过程所预测的能量。这个第二个光谱“平台”比主要辐射更弱，但延伸到了既定能量上限之外。

在氩和氖的实验中没有发现类似效应。研究人员将这种差异归因于氦的两个电子之间更强的关联。研究结果发表于《Nature Photonics》期刊。作者认为，这种不同寻常的X射线辐射可能成为研究阿秒时间尺度上电子相互作用的工具，并在未来用于分子和固体材料研究。

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