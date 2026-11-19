SiGMA World 2026在罗马圆满落幕。在为期四天的活动中，罗马展览中心（Fiera Roma）共接待了3.1万名参会者：设有五个会议舞台和八个展馆。 金融科技企业家、SlamBase创始人兼首席执行官尤里·达尼洛夫在罗马度过了一周——没有展位，也没有演讲，只有商务洽谈。展会前夕，他向 UA.NEWS 谈到了对银联和支付领域人工智能的布局。 现在，让我们来谈谈这些预测中哪些得到了验证，哪些又比预想的更为复杂。

尤里，如果用一句话概括：今年的SiGMA展会是怎样的？

在我记忆中，这是“支付”色彩最浓厚的一届。虽然名义上是一场iGaming展会，但走廊里一半的谈话内容都不是关于游戏，而是关于钱。 如何收款、如何快速支付、如何在新司法管辖区通过合规审查，以及如何避免在支付页面流失客户。专门的“支付”舞台每天都座无虚席。



你们这次又没有设展位。不后悔吗？

不，如果再去一次，我还会这么做。展位会把你束缚在有限的空间里：你只能等着人来找你。没有展位，你就可以自主选择与谁交谈。 我提前安排好了与银行、电子货币机构（EMI）、支付服务商、运营商以及科技公司的会面。 最有价值的对话并非发生在展馆内，而是在喝咖啡或共进晚餐时——那时大家已经摘下名牌，可以直奔主题了。

展会前您曾表示，银联在欧洲并非“面向中国游客的按钮”，而是一个增长渠道。在罗马您看到了什么？

这一观点得到了证实，而且比我预期的还要快。就在一年前，当被问及银联时，对方的回答还是：“我们没有中国客户。”而今年的问题则截然不同：“集成需要多少费用？需要多长时间？”市场已经成熟。

数据印证了这一点。欧洲90%以上的国家和地区都接受银联支付。 在欧洲的13个国家，包括意大利和西班牙在内，银联卡的本地发卡量已超过100万张。也就是说，这已经不仅仅是游客，还有钱包里持有银联卡的欧洲居民。

展会期间

是否有相关新闻？

是的，而且颇具代表性。11月6日，就在我们身处罗马期间，银联国际与腾讯旗下跨境支付平台TenPay Global签署了谅解备忘录。这一信号很明确：亚洲电子钱包与银行卡支付体系正在相互融合。 对于欧洲商户而言，这意味着只需更少的系统对接，即可接入庞大的亚洲客流。

第二个例子是比利牛斯山地区。Getnet正与银联国际合作，在西班牙和葡萄牙推广银联卡受理业务，计划于2026年在交通和大型零售领域开展试点。 我居住在葡萄牙，亲眼目睹了这一变化如何改变了游客和当地商家的消费习惯。

那么，银联对Visa和万事达卡构成威胁吗？

不，我建议大家避免这种论调。Visa和万事达卡不会消失，它们是行业基石。关键在于：欧洲企业正在学习如何在多支付体系并存的世界中生存。 拥有单一对接多张支付网络、本地支付方式和数字资产的企业将胜出。它能吸引那些拥有不同支付习惯的客户。其余企业则为此付出转换成本，即使在报告中看不出来。



您提到一次集成即可支持多个支付网络。您自己参加这些会议时带来了什么？

是两款我们与合作伙伴共同开发的产品。这是我首次公开谈论它们，因此暂不透露过多细节——有些内容还是留作惊喜吧。

第一款是Tranzify。 这是一款软件，为支付服务商、银行和金融科技公司提供进入支付领域的单一入口：一次集成取代数十次，自有品牌取代第三方品牌。我们如何实现这一点——这就是我们的核心技术。

一个重要原则：Tranzify是软件，而非支付机构。我们不持有客户的资金，资金由持牌合作伙伴进行处理。而团队已经在着手下一步的工作——相信我，市场上目前还没有这样的产品。 等有成果展示时，我们会向大家介绍。

第二个是 SendsHub，这是面向数字资产业务的企业级基础设施。这种级别的解决方案，此前只有行业巨头才能负担得起。该平台已通过 ISO/IEC 27001 认证审核，至于后续发展——目前暂且不作透露。

为什么偏偏是这两款产品组合在一起？

因为它们共同解决了同一项任务的两个方面：传统支付和数字资产。 客户无需构建两套独立的基础设施——他们能够看到资金流动的全貌。这正是我此行前往罗马的目的。在那里开启的一些对话，其影响已远远超出了单届展会。不过，这部分内容——容后再谈。

您提到的

第二个话题是人工智能。这一年来发生了哪些变化？

一年前，支付领域的人工智能还仅停留在幻灯片上。今年，它已融入实际产品之中。我看到了三个成熟的应用方向。

第一是反欺诈。模型能在毫秒内评估交易风险。 核心指标已不再是“拦截了多少欺诈者”，而是“没有流失多少诚实客户”。过于严苛的规则给企业造成的损失，甚至比欺诈者本身还要大。

第二是智能路由。系统会根据具体交易自动选择收单机构、支付网络和货币：哪里批准率更高、成本更低。对于大型商户而言，批准率提高几个百分点就意味着数百万的收益。

第三点是合规管理。自动KYC、交易监控、制裁名单筛查。以前需要整个团队处理的工作，现在由系统自动完成，而人工则专注于处理复杂案例。

那么，如今大家热议的代理式电商又如何？

这是本届展会最热门的话题，但坦白说，也是最不成熟的。它指的是由AI代理而非人类发起、并以人类名义进行的购买行为。目前，疑问远多于答案。 谁来验证代理的身份？如果代理买错了东西，责任由谁承担？如何办理退款？我坚信：谁能率先为此提供可靠的基础设施，谁就能在未来数年内主导市场。

您认为AI在支付领域存在哪些风险？

首要风险在于可解释性。银行或监管机构必须理解交易被拒绝的原因。“模型就是这么决定的”这种说法无法通过审计。因此，AI应作为辅助工具，而关键决策环节仍需由人类把控。 欧洲对AI的监管正朝着这个方向发展，我认为这是正确的。

关于监管的讨论整体上发生了

哪些变化？

监管已不再是令人畏惧的鬼故事，而是变成了过滤器。MiCA已正式生效，过渡期已结束，数字资产市场也日趋成熟。 如今，牌照不再是额外福利，而是入场券。银行和支付服务提供商（PSP）更愿意与那些结构透明、加入自律组织且反洗钱（AML）机制清晰的企业合作。对我们而言，这是竞争优势，而非负担。

本次展会缺少了什么？

对数据的诚实。许多展位都承诺交易通过率接近100%，并声称“一天内”即可完成对接。 我更感兴趣的是那些展示真实指标、提供拒付案例，并能解释当出现问题时如何应对的合作伙伴。与这样的合作伙伴才能建立长久的业务关系。

此次出行的实际成果有哪些？

与欧洲多家银行和支付服务商达成的几项合作协议目前正在推进中。具体细节将在签约后公布——我不喜欢提前公布尚未敲定的事项。 其次，同样重要的是：我回国后对2027年的市场需求有了清晰的认识。多方案基础设施、AI反欺诈、快速支付、透明的合规机制。我们未来的发展方向正是这些领域。

您会再去罗马

吗？

是的。SiGMA已经宣布将举办第三届罗马峰会：预计2027年5月，Fiera Roma将迎来3.5万名参会者。这次我正在考虑以展位或演讲的形式参与。 半年时间足够让今天达成的部分协议成为可以在舞台上分享的成功案例。

最后问一句：展会前您曾说，对您而言，里斯本是主场，而罗马则是客场。比分如何？

客场以微弱优势获胜。说正经的，罗马教会了我耐心。 这里的一切都是历经数个世纪才建成的，支付领域的信任也是如此：绝非四天的展会就能赢得。但四天足以奠定基础。而这正是我们所做的。

尤里·达尼洛夫——金融科技企业家，SlamBase创始人兼首席执行官。工作领域横跨支付、数字资产和国际关系。常驻里斯本、迪拜和伦敦。

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