在夏威夷附近的太平洋海底发现了一条由黄色砖块铺成的道路，科学家们解释了其形成原因

在夏威夷群岛附近的太平洋海底，研究人员发现了一种奇特的地质构造，其外观酷似一条由黄色砖块铺就的鹅卵石路。这一不同寻常的结构是由鹦鹉螺号（Nautilus）研究船的团队记录下来的。

这一发现是在夏威夷群岛以北进行海底勘测时，于水深约1029米处被发现的。

在遥控水下机器人进行的直播中，摄像头捕捉到了一片海底区域，其裂缝异常平整。这些裂缝相互交错，形成由矩形片段组成的网格，酷似砖砌结构。 岩石略带黄色的色调，更进一步强化了它与童话《绿野仙踪》中那条道路的相似之处。

尽管外观奇特，但这一发现的成因完全是自然形成的。科学家将其鉴定为碎裂的玻璃质碎屑岩流——这是一种由高温熔岩与寒冷海水接触后形成的火山岩。

当炽热的熔岩接触到水时，会发生急剧冷却。由于热冲击，熔岩流的外层迅速凝固并开裂。

在温度骤变和深海高压的作用下，岩石内部形成了一张裂缝网络。正是这一网络造就了这种独特的几何图案，其外观酷似铺砌的道路。

随着时间的推移，矿物沉积物在裂缝中逐渐堆积。因此，各岩体片段之间的边界变得更加明显。

类似的地质构造不仅出现在海底，也存在于陆地上。 其中最著名的例子之一便是北爱尔兰的巨人之路。其独特的几何形状同样源于火山活动。

因此，夏威夷群岛附近那条神秘的“黄砖路”，并非古代文明或传说中的亚特兰蒂斯的遗迹，而是火山熔岩与海水相互作用所产生的非凡自然现象。

Futura-sciences.com对此进行了报道。

此前，中国科学家曾研究过海洋表面的风能如何向水下数千米传递并到达海底。 在日本以东的黑潮延伸区域，他们观测到了这种能量的集中流，并将其命名为“惯性烟囱”。

挪威卑尔根大学的科学家们在太平洋大垃圾带附近观测到了海水颜色的变化。 对2002年至2022年卫星观测数据的分析表明，海洋在蓝色和绿色波长范围内的亮度出现了具有统计学意义的增强，从而形成了一种渐变的蓝绿色调。

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