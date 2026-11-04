青藏高原约35%的冻土区地冰增加——《南华早报》

中国青藏高原的研究人员发现，约35%的多年冻土区域近地表地冰有所增加。尽管该地区在过去数十年的升温速度约为全球平均水平的两倍，但这一现象仍在发生，《南华早报》报道。

钻孔和卫星数据

由李东风领导的北京大学团队收集了青藏高原多年冻土地区369个钻孔的数据。对2000年前后钻探的钻孔进行比较显示，较新的样本总体上含有更多冰。

科学家还使用了卫星数据、机器学习和多年冻土建模。这使得他们能够重建1979年至2018年间深度达3.2米处的含水量变化。研究人员发现，冰在活动层下部积聚——活动层是季节性融化和冻结的地表土壤层。

根据7月发表在同行评议期刊《Science Advances》上的研究，异常的冰增加主要集中在高原内部的西北部。

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降水是主要因素

研究作者得出结论，降水增加是冰增加的主要因素。气象数据显示，自2000年以来，受西风影响的内陆地区年降雨和降雪量增加了60%。

研究人员推测，额外的水分渗入活动层下部，并在持续的零下温度下再次冻结，从而逐渐增加地冰。与此同时，这一过程对多年冻土稳定性、环境以及社会经济后果的影响仍需进一步研究。

科学家指出，在工程项目、环境安全评估以及制定气候变化适应政策时，应考虑这一现象。他们表示，青藏高原的冻土融化对景观、生态系统和基础设施构成风险。

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