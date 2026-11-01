一个国际研究团队发现了地球化学证据，表明在太阳系存在的第一个百万年期间形成的天体主要由球粒组成——球粒是在高温下形成的微小岩石颗粒。ScienceAlert报道称，太阳系外部最古老的天体中，球粒占比为83%至92%。

陨石中早期天体的痕迹

这些结论基于对坠落到地球上的铁陨石的分析。这些陨石保留了球粒与基质混合的化学痕迹。基质是富含水冰和有机分子的细粒冷尘埃。放射性测年以及这些陨石母体完全熔融的数据表明，它们来自太阳系形成的最早时期。

科学家使用了两个独立指标：估算的硫含量——基质中的硫远多于球粒——以及铁的氧化程度。后一指标能够确定古老天体中含有多少水冰和氧化尘埃。两种方法都表明，早期微行星中的基质极少。

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物质成分如何变化

根据这项研究，在太阳系开始形成约200万年后，球粒在微行星——可能成长为行星或卫星的较大天体——形成过程中仍占主导地位。不过，约400万年后，冰质基质取得了优势。

作者还认为，球粒最初占主导地位与空气动力学分选有关：它们更坚固、更紧密的特性可能提高了颗粒黏结在一起的概率。这项发表于《Nature Astronomy》的研究还解释了陨石记录中最古老球粒数量很少的原因：含有它们的岩石后来因内部加热而熔融。

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