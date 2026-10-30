在法国巴黎，国立宜兰大学王金灿教授因研究利用人工智能将废水转化为能源的技术，获得了史蒂夫技术卓越奖的一项主要奖项。据《台北时报》报道。

清洁技术奖项

这位来自机械与机电工程系的学者因在可持续和节能计算领域的成就，获评 Green and Clean Technology 类别奖项。2026年史蒂夫奖获奖者于7月底正式公布，颁奖典礼于周三在巴黎举行。

该技术以微生物燃料电池为基础，结合了人工智能预测、实时监测、数字孪生和热流体动力学分析。王金灿表示，该技术能够处理废水、去除污染物，并获取微生物在分解有机物时产生的电能。

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人工智能和数字孪生

研究团队利用人工智能分析水质、流速、电压和系统运行条件之间的关系。这有助于预测能源产出、污染物去除效率以及装置运行的变化。

数字孪生被用于模拟真实系统，据这位学者称，这能够提高系统的效率和稳定性。王金灿的实验室包括生物学、环境工程、材料科学、化学和电气工程领域的专家，而他本人专攻航空航天工程。这位学者希望，该技术最终将用于分散式废水处理、智能工厂、资源回收系统以及偏远地区的能源系统。

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