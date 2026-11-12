人工智能与大学之争：英国为何威胁实施制裁，以及AI检测工具是否值得信赖

英国高等教育监管机构已警告各大学，若对学生作业中人工智能的使用监管不力，可能面临处罚。 ChatGPT及类似系统已成为常见的学习工具，但要核实论文、随笔和毕业论文的真实作者身份却越来越困难。 与此同时，专门的AI检测工具也可能出现误判，既可能错误指责勤勉的学生，也可能漏检由神经网络生成的文本。

英国各大学不得不重新审视知识评估原则。监管机构学生办公室（Office for Students）认为，传统的书面作业已不再总能准确反映学生的实际水平。 即使学生并未真正掌握相关知识，仅凭几乎完全由人工智能生成的文本，也可能获得高分。

这一问题远不止于英国。生成式人工智能正迫使人们重新审视作业、考试、教师和学位证书的作用。 如果神经网络能在几分钟内写出一篇有说服力的学术论文，大学就不得不寻找其他方式来检验学生的知识水平。

UA.News将为您解析：英国当局为何开始讨论对大学实施制裁、人工智能检测工具的可靠性如何，以及新技术将如何改变高等教育体系。

英国为何因人工智能问题威胁对大学实施制裁

2026年11月11日，英国高等教育监管机构学生办公室（Office for Students，简称OfS）公布了关于英格兰各大学人工智能应用情况的研究结果。该研究由OfS与Advance HE组织联合完成。

研究人员采访了来自120多所高等教育机构的300多名学生和教职员工。他们发现，在没有教师监督的情况下完成的传统书面作业，越来越无法真实反映学生的实际知识水平。

研究参与者提到，曾有同学借助人工智能在短短几分钟内完成作业，却获得了与那些独立完成作业、花费了大量时间的学生大致相同的成绩。

监管机构担心，这会动摇人们对大学文凭的信任。 雇主们期望教育证书能证明持证人具备一定水平的知识和专业素养。然而，如果大部分学习任务是由神经网络完成的，这种保证就变得值得怀疑。

英国学生事务办公室（Office for Students）战略与执行总监乔什·弗莱明警告称，这一问题影响深远。

“这还给整个一代人的教育体系带来了风险，可能破坏学生的学习效果，并影响院校评估学生知识水平的能力，”弗莱明表示。

与此同时，英国监管机构并未全面禁止使用ChatGPT，也未宣布对由神经网络生成的学生作业实施自动处罚。

关键在于遵守现行教育质量要求。如果大学无法确保对知识进行可靠评估，监管机构有权采取法律规定的措施，包括经济处罚和额外的监管要求。

OfS的建议中指出，各大学应重新审视评估方法，并采用能够客观查明违规行为的程序。

学生在学习中使用ChatGPT的普及程度如何

2026年3月，英国分析机构高等教育政策研究所（HEPI）发布了一项研究，显示生成式人工智能已几乎成为大学学习的标准工具。

该调查覆盖了1054名英国学生。结果显示，95%的受访者至少在一种活动中使用过人工智能，94%的受访者曾利用生成式系统辅助完成需由教师评分的作业。

但这并不意味着几乎所有学生都让神经网络代写毕业论文或课程论文。最常见的AI使用方式包括：查找解释、制定大纲、总结文献、备考以及修改文本。

12%的受访者承认，会将人工智能生成的文本直接纳入提交评分的作业中。相比之下，2025年这一比例为8%，2024年仅为3%。

与此同时，68%的学生认为掌握人工智能操作技能对其未来职业发展必不可少。然而，不到一半的学生认为教师在帮助他们培养这些能力方面做得足够好。

此次调查还揭示了学生对神经网络的矛盾态度。一部分人认为神经网络有助于更快掌握复杂课题；另一些人则担心会因此丧失自主性，并导致自身技能退化。

一位参与者用一句话简要概括了自己使用人工智能的体验：“我根本不用动脑子。”

这一回答揭示了核心问题：同一种技术既能帮助人学习，也可能让人实际上逃避学习过程本身。

人工智能检测器如何工作，以及为何会出现误判

自ChatGPT问世以来，教育机构开始采用各类系统，试图判断学生撰写的文本是否为原创。

其中较为知名的工具包括Turnitin、GPTZero和Copyleaks。与传统的反剽窃系统不同，它们并不一定专门查找与其他来源的匹配内容。 相反，这些算法会分析语言规律，并评估文本由机器生成的可能性。

问题在于，生成式模型是通过海量人类文本进行训练的。与此同时，人类也可能写出结构严谨、内容可预测且文风统一的文本，尤其是在学术论文中。

OpenAI公司的经历颇具代表性。2023年1月，ChatGPT的开发者推出了一款专用于识别人工智能生成文本的检测器。 在测试过程中，该系统仅将26%的机器生成的文本正确识别为可能由AI生成。与此同时，在9%的情况下，它错误地将人类撰写的文本标记为AI生成。

同年7月，该公司因准确率不足而停止了该分类器的运行。这并不意味着所有现代检测工具都表现得如此糟糕。技术仍在不断发展，部分系统的有效性已显著提高。

Turnitin的文档中指出，该系统可能会错误地将人类撰写的文本和AI生成的文本都归类为人类作品。该公司强调，自动检测的结果不应成为对学生作出负面决定的唯一依据。

此外，检测工具并不总能准确识别人的实际贡献。例如，一名学生可能独立完成研究，随后利用人工智能进行语法润色；而另一名学生则可能获取现成文本，仅对其进行部分改写。

在算法看来，这些情况可能相似，但从学术诚信的角度来看，它们之间存在根本区别。

AI检测工具是否可能错误地指控无辜学生

斯坦福大学的科学家们曾就此问题开展过一项最著名的研究。2023年，他们发表了一篇关于AI检测器对非英语母语者存在偏见的研究论文。 根据斯坦福HAI的数据，在托福（TOEFL）样本中，由非英语母语者撰写的61.22%的作文被错误地判定为由人工智能生成。

研究人员将这一现象归因于写作特点。使用外语的人往往倾向于选择更简单的词汇、更简短的句式以及更可预测的句子结构。而算法恰恰可能将这些特征纳入考量。

结果是，学生仅因自身写作风格的特点，就可能面临被怀疑学术作弊的风险。同时，该研究结果不能自动推广至所有现代检测工具，因为该研究是在2023年针对特定系统进行的。

例如，2026年的一项研究对比了GPTZero、Pangram、Copyleaks和Turnitin，结果显示这些工具之间存在显著差异。 Pangram在几种生成文本和混合文本上表现更佳，而其他系统则更常漏检AI痕迹，尤其是在较新模型的情况下。

不过，在这160份文档的测试样本中，这四款工具均正确识别出了完全由人类撰写的文本。因此，认为检测工具完全无效的说法是不正确的。其有效性取决于具体工具、文本类型及检测条件。

然而，即使误报率很低，也可能造成严重问题。如果系统仅将1%的人类文本误判为AI生成，那么在1万份此类作品中，它潜在可能产生约100个误报。

对于学生而言，被错误指控的后果可能包括成绩下降、纪律处分以及声誉受损。

大学计划如何在不使用AI的情况下考核知识

英国学生事务办公室（Office for Students）提出的一项主要建议是，扩大采用学生无法接触生成式人工智能的评估形式。

其中包括监考笔试、口头答题、演讲、实践任务以及专业技能展示。 例如，在家完成的论文仍可作为评估的一部分。但教师会额外进行简短的面谈，要求学生在此过程中阐述研究方法、主要论点及结论。

另一种方法是不仅检查最终成果，还考察作品的创作过程。学生应分阶段展示研究的发展过程：从选题到分析资料来源，再到形成结论。

此外，大学还可以设计将人工智能融入教学过程的任务。例如，可以要求未来的法学专业学生检查ChatGPT的法律论证，并找出其中对法院判决的错误引用。 对于程序员，则要求其分析生成的代码，找出缺陷并解释如何修正。

在这种情况下，学生展示的不是获取现成答案的能力，而是批判性评估算法工作结果的能力。

使用ChatGPT是否真的会降低学生的知识水平

生成式AI的问题不仅在于学术作弊。即使大学允许其使用，该技术是否有助于学习知识仍是一个问题。

2025年，《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）发表了一项关于AI助手对数学学习影响的研究。 该实验涵盖了近千名中小学生。部分参与者使用了基于GPT-4的通用助手，其余则使用了专门的AI辅导老师，该助手引导学生独立解决问题。

在实践课程中，两组学生的成绩均有所提升。与对照组相比，使用普通AI助手的学生成绩提高了48%，而使用专业辅导员的学生成绩则提高了127%。

然而，在没有AI辅助的独立考试中，使用普通聊天机器人的组别成绩比完全未使用该技术的学生低17%。

相反，专业AI辅导工具在很大程度上消除了这种负面影响。 研究人员对此的解释是，普通聊天机器人让学生能够快速获得现成的答案，而无需进行必要的思维活动。而专业工具则更常提供提示，并鼓励学生自主寻找答案。

与此同时，也有研究表明教育类AI系统具有积极影响。 特别是，2025年《Scientific Reports》上发表的一项实验表明，专业AI辅导工具相较于研究中的课堂教学模式展现出了优势。

因此，关键不在于是否使用了神经网络，而在于它能否帮助人们独立思考。

人工智能将如何改变大学和教育体系

生成式模型的普及迫使大学不仅要重新审视考试形式，还要重新审视学习的目标本身。多年来，书面作业一直是检验学生能否分析资料、构建论点并得出结论的主要方式之一。

如今，这些操作中的很大一部分可以由人工智能来完成。但这并不意味着相关技能已失去价值。恰恰相反，人必须对学科有足够的理解，才能发现算法的错误并评估其结论的质量。

未来，大学可能会同时发展两种方法。

第一种是通过考试、口头答题和实践任务，对基础知识进行独立评估。

第二种是将人工智能直接融入教育课程。学生将学习如何验证模型的运行结果、发现错误、保护个人数据，并判断在何种情况下不应使用人工智能。

对于新闻学而言，这意味着核查消息来源并识别虚构引语；对于法学而言，则是对法律结论进行批判性分析；对于编程而言，则是验证生成的代码并对其安全性负责。

与此同时，新技术也带来了教育不平等的风险。付费版本的模型可能比免费版本提供更广泛的功能，因此拥有更多经济资源的学生可能会获得优势。

联合国教科文组织的建议强调，生成式人工智能的推广应用应兼顾人权、个人数据保护以及教育机会均等的原则。

英国监管机构实际上已发出信号：大学不能再仅限于对学术诚信进行形式上的监管。它们将不得不改变评估原则本身。

与此同时，对AI检测工具的过度依赖可能会引发新的问题。错误指控可能对学生造成伤害，而即便是被正确识别出的生成文本，也并不总是能证明存在违反学术规范的行为。

未来教育的核心问题已不再仅仅在于文本的作者是人还是神经网络。更重要的是，一个人能否独立解释、验证并运用其文凭所证明的知识。

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