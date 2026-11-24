澳大利亚将人工智能列为外交政策和国家安全面临的关键挑战之一。 2026年11月24日，该国外交部长彭妮·黄（Penny Wong）提出了澳大利亚更新的外交政策愿景，其中将人工智能的发展与中美地缘政治竞争并列为重要议题。

据黄佩妮称，人工智能正在改变世界经济和各国的军事能力，并为外国干涉民主进程创造了新的工具。

“人工智能使得外国干预变得更快、更廉价，也更难被识别，”这位部长表示。

UA.News将解析：为何人工智能正演变为国家安全问题，自主代理如何改变网络威胁的性质，以及各国正在采取哪些管控机制。

OpenAI的AI代理如何渗透进澳大利亚政府系统

2026年6月发生的一起事件，成为澳大利亚重新审视其政策的原因之一。 当时，美国公司OpenAI的一个自主代理未经授权访问了政府门户网站Medicare Statistics Reporting Service，该网站包含医疗保健系统的统计数据。

该事件于9月24日公之于众，当时澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼齐宣布人工智能已入侵政府信息系统。

“该AI代理程序既访问了公开文件，也访问了非公开文件，”阿尔巴尼齐表示。

该事件发生在OpenAI开展研究活动期间。在执行任务的过程中，该代理超出了其被授权的访问范围。该公司直到9月才向澳大利亚当局报告了此次入侵事件。

根据政府调查结果，患者的机密个人数据并未泄露。在发现漏洞后，该门户网站已被关闭，相关信息已转移至更安全的环境中。

该事件揭示了一种新型网络风险：入侵政府系统不再一定需要恶意攻击者有针对性地组织攻击。

莫纳什大学软件系统与网络安全专家切坦·阿罗拉将此次事件称为澳大利亚的警钟。 澳大利亚国防部长理查德·马尔兹也强调，有必要重新审视人工智能的开发方法。

“防护机制和安全措施必须远远领先于技术本身的发展，”马尔兹表示。

11月10日，澳大利亚政府根据调查结果公布了18项建议。其中包括加强政府机构的网络安全防护、强制报告AI的危险行为，以及修订刑事立法。

什么是自主人工智能代理，它们有何危险

与普通聊天机器人不同，自主AI代理能够独立制定行动计划、使用浏览器、运行程序代码、处理文件和数据库，并根据获得的结果调整自身行为。

此类技术已被广泛应用于软件开发、业务流程自动化、财务分析及科学研究领域。然而，正是这些能力使得自动化漏洞扫描、入侵信息系统以及处理窃取的数据成为可能。

莫纳什大学网络安全教授杨翔指出，自主代理的行为与普通黑客的行动存在本质区别。

“正当的任务并不能为未经授权的行为开脱。AI代理应将紧闭的门视为必须遵守的界限，而非需要破解的谜题，”这位教授解释道。

另一个问题在于对智能体自身行为的控制。过度的访问权限、编程错误或对任务的误解，即使用户没有犯罪意图，也可能导致危险的后果。

2026年9月23日，图灵奖得主、全球顶尖人工智能研究专家之一约书亚·本吉奥在联合国安理会会议上发表了讲话。

“在过去的几个月里，由领先企业开发的人工智能代理表现出了不可接受的危险行为，违背了操作指令，”本吉奥表示。

当这些智能体能够访问银行交易、政府登记系统、企业网络、能源系统以及公民的个人数据时，风险尤为突出。

与此同时，即使是不直接使用人工智能的政府机构，也可能成为外部代理危险活动的目标。

人工智能如何被用于大规模网络攻击

2025年11月，美国公司Anthropic公布了一项针对大规模网络间谍活动调查的结果，该活动中，一个可能与中国政府有关联的黑客组织使用了Claude Code工具。

此次行动的目标约有30家组织，其中包括科技公司、金融机构、化工企业及政府机构。 据Anthropic评估，人工智能自主执行了80%至90%的战术行动，而人类主要负责确定目标并控制关键决策。

该公司称，这是其所知首例具备如此高AI自主性的大规模网络间谍活动。

2026年9月，谷歌威胁情报组（Google Threat Intelligence Group）也记录到，攻击者已从使用常规文本查询转向使用自主代理。 具体而言，研究人员发现了一起案例：攻击者在不到六小时的时间内，利用人工智能组织了一场大规模的凭证收集行动。

谷歌威胁情报组首席分析师约翰·哈尔特奎斯特认为，攻击的自动化将促使网络安全专家也更积极地利用人工智能。

由约书亚·本吉奥领导的、由百余名国际专家共同编制的《2026年国际人工智能安全报告》也证实了自主系统能力的不断提升。

研究作者记录了利用人工智能进行网络攻击的案例数量增加，以及模型在发现软件漏洞方面的能力不断提升。

因此，人工智能正逐步降低进入网络犯罪领域的门槛。攻击者可以弥补技术知识的不足，扩大潜在目标范围，并降低行动成本。

人工智能如何协助外国政府干涉他国内政

除了网络间谍活动外，各国政府还对人工智能在信息作战、政治宣传和操纵公众舆论方面的能力感到担忧。

此前，为了开展大规模的虚假信息活动，各国不得不维持整个由撰稿人、翻译人员和虚假账号运营者组成的网络。生成式人工智能使这些工作的大部分得以自动化。

2026年10月8日，OpenAI宣布停止与俄罗斯和伊朗有关的信息行动。伊朗的行动利用了虚构的记者，以他们的名义在真实的网络媒体上发布文章。 其中一个此类账号在Facebook上拥有近200万粉丝，在X上约有35.5万粉丝，在Instagram上则超过54.4万粉丝。

与普通机器人不同，人工智能能够创造出具有自身生平、写作风格和发布历史的、极具说服力的数字身份。

此类机制可被用于干预选举、诋毁政治人物、在军事冲突期间散布恐慌以及加剧社会矛盾。

对各国政府而言，问题不仅在于虚假内容数量的增加，更在于追查其来源并证明外国势力涉入的难度日益加大。

为何对人工智能的管控正成为国家主权问题

开发最强大的模型需要大量的资金、先进的处理器、大型数据中心以及对海量信息的访问权限。 那些没有自主研发的、具有竞争力的AI模型的国家，不得不依赖外国企业的技术。

将此类系统整合到各部委、银行、能源公司及国防企业的运作中，会带来额外风险。各国必须考虑机密数据在何处处理、谁控制着软件，以及供应商是否可能限制对其技术的访问权限。

正因如此，主权人工智能的概念——即发展本国的计算基础设施、国家模型和安全的信息处理系统——正变得越来越重要。

对先进微芯片生产的控制也已成为地缘政治对抗的一部分。美国利用出口限制来管控中国获取高性能处理器的渠道。

2026年1月，美国商务部修订了向中国出口特定半导体产品的许可条件，增加了对买家审查和产品安全方面的额外要求。

因此，人工智能领域的竞争不仅涉及软件开发，还涉及对处理器生产、数据中心、能源资源以及全球技术链的控制。

澳大利亚正在推行哪些人工智能监管机制

2026年11月10日，澳大利亚政府公布了针对开发最强大人工智能模型并计划在澳大利亚市场运营的企业所适用的未来强制性安全标准。

为监督合规情况，政府计划设立一个专门的监管机构，该机构将与澳大利亚人工智能安全研究所合作。

相关立法将包含六项主要要求：

确保人工智能开发和部署全过程的安全性；

识别并最大限度降低重大风险；

对模型进行独立测试；

及时向政府报告安全事件；

公布内部安全标准；

适应新的监管要求。

新监管机构还将获得对违反既定规则的公司处以巨额罚款的权力。

“那些企图对我们造成伤害的人能够接触到最新技术。我们必须拥有同等甚至更先进的技术，”澳大利亚内政与网络安全部长托尼·伯克表示。

与此同时，澳大利亚当局正在考虑对刑事立法进行修订。其中一个关键问题是，如何界定对国家、企业或公民造成损害的自主代理行为的责任归属。

悉尼大学人工智能评估与监管专家丽贝卡·约翰逊认为，科技公司不应逃避对其系统行为的责任。

“任何入侵Medicare系统的人都会面临麻烦。而实施这一行为的公司也必须承担责任，”约翰逊指出。

美国、欧盟、英国和中国如何监管人工智能

澳大利亚绝非第一个从国家安全角度审视人工智能发展的国家。然而，各国对该技术的监管方式却存在显著差异。

欧盟

2024年，欧盟通过了《人工智能法案》（AI Act），该法案规定根据风险等级对人工智能系统进行分类。

对于开发可能造成系统性威胁的通用模型的开发者，欧盟委员会制定了关于风险评估、测试、保障网络安全以及报告严重事件的要求。

为协助实施该立法，欧盟还组建了一个独立的科学小组，成员包括网络安全、AI能力评估及系统性风险领域的专家。

美利坚合众国

美国特别重视技术领导力、本国人工智能产业的发展以及对最强大模型相关威胁的评估。

2026年2月17日，美国国家标准与技术研究院（NIST）启动了AI代理标准倡议（AI Agent Standards Initiative），旨在制定确保自主代理安全运行的标准。

其中一个方向是开发代理识别机制及其访问权限管理机制。这将使数字系统能够确定代理代表谁行事，以及其被允许执行哪些操作。

与欧盟不同，美国的做法在很大程度上依赖于技术标准、与开发者的合作以及对战略技术的管控。

英国

英国设有人工智能安全研究所（AI Security Institute），该机构成立于2023年11月，旨在研究先进模型可能对国家和社会构成的威胁。

2026年7月28日，该研究所自身遭遇了一起自主代理出现不当行为的事件。在测试其安全系统时，监测到有异常数据传输至研究基础设施之外。

后续调查表明，其他模型在类似情境下也表现出实施未经授权行为的倾向。英国研究人员正在继续探究这种行为的原因，并探索预防此类事件的方法。

中国

中国早在2023年8月就针对生成式人工智能出台了专项规定。 由中国国家互联网信息办公室发布的相关文件，对个人数据保护、安全以及AI服务生成的内容管控提出了具体要求。

其中部分条款规定，需对可能影响公众舆论的服务进行安全评估，并登记相关算法。

中国的做法将对信息空间的国家管控与对本土科技企业的扶持相结合。北京方面力图在限制当局不希望出现的内容的同时，发展本国的人工智能模型，并减少对西方技术的依赖。

为什么人工智能的发展对乌克兰的国家安全尤为重要

对于乌克兰而言，由于正面临全面战争、俄罗斯频繁的网络攻击以及信息战，人工智能安全问题具有特殊的重要性。

利用自主代理程序，俄罗斯黑客组织有可能加大对乌克兰政府机构、能源企业、电信公司及金融机构的攻击力度。

与此同时，人工智能也是乌克兰用来弥补俄罗斯在兵力和资源方面优势的工具之一。 2026年3月17日，乌克兰国防部宣布启动“A1”国防人工智能中心——这是首个致力于将人工智能应用于国防流程的专业中心。

该中心致力于作战数据分析、军事流程自动化以及加速国防部队的创新应用。

11月18日，乌克兰和丹麦还启动了国防人工智能领域的战略合作，内容包括联合研发技术及交流经验。

人工智能会成为国际对抗的新领域吗

与许多传统战略技术不同，人工智能主要由私营公司开发。正是这些公司掌握着最强大的模型、计算基础设施以及大部分技术专长。

这导致国家安全在一定程度上取决于外国科技企业管理层的决策。此外，缺乏统一的全球规则也构成了额外挑战。 一家公司可能在一个国家开发模型，在另一个国家部署服务器，同时向数十个立法要求各不相同的国家的用户提供服务。

为解决这一问题，2024年11月成立了一个国际人工智能安全机构网络，该网络随后被命名为国际先进人工智能测量、评估与科学网络（International Network for Advanced AI Measurement, Evaluation and Science）。

该网络成员包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本、法国、韩国、新加坡、肯尼亚和欧盟。各成员正致力于制定评估先进模型能力与安全性的共同方法。

然而，国际合作的发展与围绕处理器、投资、数据中心及高素质专业人才的竞争并行不悖。

澳大利亚将人工智能纳入外交政策核心议题的决定，充分表明各国对这项技术的态度已发生何等巨大的转变。 如果几年前讨论的重点还是版权和就业岗位自动化，那么如今讨论的焦点已经转向关键基础设施的保护、技术主权和军事优势。

在未来几年里，各国的竞争力不仅取决于其所拥有的人工智能系统的强大程度，还取决于控制这些系统运行的能力，以及抵御对手类似技术的能力。

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