路透社报道称，英伟达联合创始人黄仁勋可能还与公司另一名女员工有过婚外情——路透社

英伟达联合创始人黄仁勋因被曝出两段婚外情引发丑闻，于周四辞去了董事会成员及首席执行官职务，而他可能还与公司另一名女员工有过关系。

该机构未透露该女子的姓名。“记者试图联系她但未果，”记者们指出。

此前曾有报道称，黄仁勋因两段婚外情而辞职。 其中涉及他与艾丽丝·黄的关系——美国情报机构怀疑她为中国从事间谍活动——以及与英伟达医疗健康业务副总裁金伯利·鲍威尔的关系。

金伯利·鲍威尔、艾丽丝·黄以及英伟达董事会的一名代表均未回应路透社的置评请求。路透社也未能联系到艾丽丝·黄以获取她的立场。

路透社援引其消息人士的话报道了这一消息。

在美国，英伟达首席执行官黄仁勋已离职，首席财务官科莱特·克雷斯将在任命正式继任者之前临时掌管公司。

英伟达前首席执行官黄仁勋已同意在感恩节前在美国国会作证。

英伟达计划于11月18日召开全体员工大会——这距离前首席执行官黄仁勋宣布立即辞职仅过去六天。公司任命首席财务官科莱特·克雷斯为临时首席执行官。

在美国，詹森·黄从英伟达离职后，可能失去约1.08亿美元的股票补偿，这些股票的权益尚未归其所有。

关注我们在