在日本，政府各部委和机构的工作人员借助生成式人工智能平台Gennai，平均每周减少了110分钟工作时间。这是数字厅开展的一项调查显示的结果，《日本时报》报道。

调查结果

这项在线调查于8月和9月在各部委和政府机构工作人员中进行。该机构收到了6439份有效答复。超过半数受访者表示，借助使用该平台，他们能够每周至少减少一小时的工作时间。

其中，35.1%的受访者表示每周工作时间减少了一至三小时。另有10.9%节省了三至五小时，5.2%节省了五至十小时，3.2%节省了十小时或以上。与此同时，34.6%的受访者表示，他们的工作时间几乎没有变化。

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Gennai的使用方式

工作人员列举的平台优势包括能够快速创建草稿、在大量文档中查找所需信息，以及更快掌握技术知识。

10.4%的调查参与者几乎每天使用Gennai，11%每周使用三至四次，26.4%每周使用一至两次。另有31.2%的受访者很少使用该平台，或根本不使用。

Gennai由数字厅开发并运营。该平台可供约18万名日本公务员使用，并具备AI代理功能，能够自主同时执行两项或更多任务。

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