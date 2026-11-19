社交媒体平台Instagram推出了一项新功能，允许用户在发布后15分钟内编辑限时动态。 用户可以修正文字错误、更换背景音乐、贴纸和绘图，而无需删除该故事或重新发布。同时，此前获得的所有浏览量、点赞和评论都将保留。

如何使用新功能：打开已发布的动态，点击三个点组成的菜单，选择“编辑动态”选项。修改完成后，该动态将显示编辑标记。

Instagram负责人亚当·莫塞里于11月18日宣布了这一新功能。他表示，能够修改已发布的动态是该平台用户长期以来的诉求之一。

要使用这项新功能，请打开已发布的Stories，点击右下角的三个点菜单，然后选择“编辑故事”（Edit Story）。 随后即可修改文字、添加或替换背景音乐、编辑贴纸或手绘内容。

不过，编辑功能仅在发布后的前15分钟内有效。已发布的故事中的主图或视频无法替换。修改后，其他用户将看到“已编辑”的标记。

此前，即使要修正微小的错误，用户也必须删除该故事并重新发布。这样一来，所有累积的浏览量、点赞和评论都会丢失，且该故事在发布序列中的位置也可能发生变化。

除了编辑功能外，Instagram还宣布了用于美化故事的更多工具。 具体来说，将推出新的字体、颜色和贴纸样式，以及更丰富的背景自定义功能，包括模糊效果和渐变效果。该平台还简化了为单个故事选择多张照片的流程。

新功能将分阶段推出，因此可能并非所有用户都能同时使用。

据《The Verge》报道。

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