11月22日，在选秀节目《国家之声》第14季第5集中，导师们因音乐中使用人工智能一事发生争执。 参赛选手奥克萨娜·彼得罗娃演唱了由神经网络创作的歌曲《红罂粟》。阿尔捷姆·皮沃瓦罗夫和蒂娜·卡罗尔批评了这首歌的选择，而娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡则支持了这位选手。

类似的争议在世界娱乐产业中已持续数年。 由神经网络生成的音乐人跻身国际排行榜，好莱坞导演利用人工智能处理演员的嗓音，而电子游戏开发者则将其用于角色图形设计和配音。

UA.News将带您了解流行文化中围绕人工智能应用而引发的最具影响力的争议事件、该技术为内容制作者带来的经济优势，以及观众对神经网络创作作品的态度。

《Heart on My Sleeve》：神经网络如何伪造Drake和The Weeknd的嗓音

2023年4月，一位化名Ghostwriter977的匿名作者发布了一首名为《Heart on My Sleeve》的歌曲，其中出现了两位加拿大当红歌手——德雷克（Drake）和The Weeknd——的嗓音。

这首歌听起来就像是两位艺人真正合作的作品。其中再现了他们嗓音的独特特征、演唱风格以及作品的艺术风格。 然而，这两位音乐人实际上并未参与录制——他们的歌声是通过人工智能模拟而成的。

创作者通过TikTok推广这首歌曲，随后它出现在Spotify、Apple Music、YouTube、Deezer、SoundCloud等音乐平台上。

据吉尼斯世界纪录显示，在被下架前，这首歌曲在Spotify上获得了约60万次播放，在TikTok上获得了1500万次观看，并在其他平台上获得了数百万次观看。

环球音乐集团（Universal Music Group）——该集团代表德雷克（Drake）和威肯（The Weeknd）的利益——对这首歌的传播表示反对。该公司指出，该作品存在使用受版权保护的录音来训练神经网络，以及未经授权复制艺人声音的问题。

2023年4月17日，该歌曲开始从流媒体平台下架。然而，其副本仍在社交媒体上持续传播。

The Velvet Sundown：一个并不存在的乐队如何收获数百万次播放量

2025年6月，一支名为The Velvet Sundown的乐队出现在各大音乐平台上，其音乐风格为1970年代的迷幻摇滚和民谣摇滚。

该乐队拥有成员照片、乐队简介、专辑封面设计以及社交媒体主页。从表面上看，The Velvet Sundown 与普通的独立乐队几乎没有区别。

在短时间内，该项目发布了多首音乐作品，并凭借流媒体平台的推荐开始走红。然而，听众们注意到了一系列奇怪的细节。 乐队成员既无已知的音乐活动经历，也无演出信息或过往项目记录。乐队照片还带有典型的人工智能生成特征。

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起初，The Velvet Sundown的代表否认了这些指控。随后，他们在该项目的官方页面上证实了使用人工智能的事实，并开始将该乐队定位为音乐与科技交汇处的一项实验。

据《卫报》报道，该乐队在Spotify上的播放量仅用几周时间就突破了100万次。 与德雷克（Drake）和威肯（The Weeknd）的案例不同，The Velvet Sundown的创作者并未借助特定名人的知名度。他们打造了一个全新的音乐品牌，拥有虚构的成员、独特的音乐风格和专属故事。

对于此类项目的创作者而言，无需维持固定的乐队阵容、组织排练、安排写真拍摄以及部分录音室工作。不过，《The Velvet Sundown》的实际开支及播放收入并未公开。

Xania Monet：这位由人工智能创造的歌手如何签下数百万合同

2025年秋季，虚拟R&B歌手Xania Monet成为最受热议的音乐项目之一。该项目的幕后推手是来自密西西比州的美国女诗人兼词曲作者泰莉莎·妮基·琼斯。 为了将自己的歌词转化为音乐作品，她使用了生成式服务Suno，该服务能够生成旋律、编曲和人声部分。

在各大音乐平台上，Xania Monet被塑造成一位拥有独特视觉形象、专属曲目和极具辨识度嗓音的歌手。该项目的走红吸引了音乐行业人士的关注。 2025年9月，由前Interscope Records负责人尼尔·雅各布森领导的Hallwood Media公司与该项目签署了一份价值数百万的协议。 据《福布斯》报道，该合约价值约300万美元。合同的具体条款并未公开。

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随后，歌曲《How Was I Supposed to Know?》登顶R&B数字单曲销量榜，并跻身成人R&B电台播放榜第30位。 据《公告牌》报道，Xania Monet成为首位在电台获得足够播放量、从而跻身该杂志电台排行榜的知名AI歌手。

这位虚拟歌手的成功引发了关于音乐产业未来的讨论。独立艺人往往需要花费数年时间磨练唱功、录制歌曲、寻找制作人，并努力争取与唱片公司签约。 而在Xania Monet的案例中，这一制作流程的很大一部分是由神经网络完成的。

《秘密入侵》：漫威因使用AI而激怒了艺术家们

2023年6月21日，漫威剧集《秘密入侵》在流媒体平台Disney+首播，塞缪尔·杰克逊在剧中饰演主角。

第一集一经播出，片头动画便吸引了观众的目光。它由扭曲的人脸、角色剪影和城市景观组成，这些元素逐渐相互转化。

该剧的执行制片人兼导演阿里·塞利姆证实，片头动画的制作过程中运用了生成式人工智能。 根据创作者的构思，这种非传统的视觉风格与剧情相契合——剧中讲述了能够改变外貌并伪装成人类的外星种族斯克鲁尔人的故事。

然而，艺术家和动画师们对漫威的这一决定提出了批评。甚至连曾参与该剧视觉概念设计的杰夫·辛普森也对此表示不满。 批评者强调，作为全球最大的娱乐公司之一，漫威完全有足够的资源来聘请专业艺术家。

当时好莱坞正处于编剧罢工期间，其中一个原因正是人们担心员工会被生成式技术取代。

事件引发热议后，负责制作片头的Method Studios公司发表了声明。 该工作室解释称，该项目由一支专家团队负责，并使用了专门开发的人工智能工具来塑造角色的独特特征及其动作。该公司还保证，由于采用了这项技术，艺术家们并未因此失业。

漫威和Method Studios均未透露片头制作的具体成本，也未说明使用神经网络是否降低了制作成本。

《与恶魔共度深夜》：三张剧照如何引发抵制该片的呼声

2024年3月，由科林和卡梅隆·卡恩斯执导的澳大利亚恐怖片《与恶魔共度的深夜》正式公映。

大卫·达斯特马尔奇扬在片中饰演主角。 剧情中，他饰演一位20世纪70年代的美国电视节目主持人，为了提高收视率，邀请了与超自然现象有关的嘉宾来到演播室。

为了重现当时电视节目的氛围，制作团队特别设计了开场画面、图形插页、布景以及宣传物料。 2024年3月19日，Letterboxd平台的一位用户注意到片中可能使用了神经网络生成的插图。其中，一幅以骷髅为图案的风格化主题片头尤其引人注目。

这一消息迅速在社交媒体上传播开来。部分观众开始在Letterboxd上给该片打低分，并呼吁其他该类型片的粉丝不要观看。

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在舆论发酵后，导演们证实了人工智能技术的应用。据他们介绍，制作团队曾对三张静态图像进行实验性处理，经过额外编辑后将其作为短暂的画面插播。

导演们还强调，影片的视觉设计由专业艺术家和设计师负责，他们重现了1970年代的美学风格。

然而，即便只是有限地使用了这项技术，也引发了强烈不满。批评者认为，创作这三幅插图本可以委托给艺术家，而使用AI并非必要。

尽管出现了抵制呼声，该片仍获得了专业影评人的好评。围绕生成图像的争议并未阻止其上映。

《粗野主义者》：乌克兰AI技术的应用如何在“奥斯卡”前引发争议

2025年1月，导演布雷迪·科贝特执导的历史剧《粗野主义者》成为人工智能应用讨论的焦点。

该片讲述了犹太裔匈牙利建筑师拉斯洛·托特的故事，他在第二次世界大战后移居美国。影片由埃德里安·布劳迪和费莉西蒂·琼斯领衔主演。

这场风波始于该片剪辑师大卫·扬乔的一场采访，他在采访中透露了后期制作过程中使用了乌克兰公司Respeecher的技术。 由于布罗迪和琼斯饰演的角色具有匈牙利血统，演员们需要用匈牙利语流利地表达台词。尽管经过了准备并接受了语言教师的指导，但某些音节仍难以准确发音。

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身为匈牙利语母语者的扬乔协助团队修正了相关片段。为此，他们采用了Respeecher技术，该技术能够将标准发音的特征与演员的原声完美融合。

采访发布后，部分电影界人士和观众对演员因经过神经网络额外处理的表演而获得权威奖项的合理性提出了质疑。

导演布雷迪·科尔贝特解释称，该技术仅用于编辑匈牙利语对话中的个别音素。演员的表演、情感以及对话的主要部分均未被人工智能所替代。

Respeecher公司也证实了这一点，并指出其技术有助于优化发音，同时保留了演员的原始表演。

尽管卷入争议，但《残暴主义者》仍获得了十项奥斯卡奖提名，并斩获了最佳男主角、最佳摄影和最佳原创配乐三项大奖。

阿德里安·布劳迪获得了职业生涯中的第二座奥斯卡奖。

《使命召唤：黑色行动6》——玩家如何指责动视在美术团队上削减开支

2024年10月，动视（Activision）推出了《使命召唤：黑色行动6》——这是全球最赚钱的游戏系列之一的新作。 2024年12月，随着第一季重装上阵（Season 1 Reloaded）更新的发布，关于使用生成式人工智能的首轮大规模争议随之爆发。

随着新内容的推出，游戏中出现了一张加载画面，画面中出现了一名身穿圣诞老人服装的僵尸，被玩家称为Necroclaus。 玩家们注意到，该角色的右手有六根手指，另一只手的姿势不自然，而且礼物盒的细节也十分奇怪。

此类错误通常被认为是图像生成器的典型特征。随后，用户开始在游戏的其他图形素材中发现类似的瑕疵。在随后的几个月里，动视（Activision）并未就相关图像的来源提供详细说明。

然而据《Video Games Chronicle》报道，2025年2月25日，《使命召唤》在Steam页面上发布了一则官方声明，明确指出部分游戏内素材是利用生成式人工智能技术制作的。

但该公司并未明确说明具体哪些图像或其他元素是通过神经网络生成的。

动视的商业模式尤其引发了玩家的不满。发售时，《黑色行动6》的标准版售价约为70美元，而该公司还通过销售战斗通行证、装饰道具及其他游戏内购项目获得了额外收入。

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玩家认为，在高预算项目中使用生成式内容与其定价水平不相称，尤其是当图像中存在明显图形错误时。

对于动视及其他大型发行商而言，生成式技术在制作季节性内容时可能特别有利。网络游戏需要定期发布数百种新的图形素材，而将该流程的部分环节自动化，可以减轻美术团队的工作负担。

《堡垒之夜》：达斯·维达的数字配音如何引发与演员工会的冲突

2025年5月16日，Epic Games在《堡垒之夜》中推出了达斯·维达的互动版本——这位角色是《星球大战》系列中最广为人知的角色之一。

与通常使用有限预录台词的游戏角色不同，达斯·维达能够与玩家进行实时对话，回答他们的提问并评论游戏中的事件。

为了还原该角色的声音，项目团队采用了詹姆斯·厄尔·琼斯的数字声音复刻版——这位美国演员曾为达斯·维德配音数十年，并于2024年9月去世。

该项目是在征得演员家属及该系列作品版权所有者同意后实施的。家属支持将这个标志性的角色声音保留下来，供后代欣赏。

然而，早在5月19日，美国演员工会SAG-AFTRA就宣布向美国国家劳资关系委员会提交了投诉。

该组织的投诉针对Llama Productions公司，工会声称该公司在未事先通知且未就相关条件进行协商的情况下，用生成式技术取代了配音演员的工作。

SAG-AFTRA强调，该工会并不反对詹姆斯·厄尔·琼斯家属对其数字声音的处置权。 然而，此前在电子游戏中为达斯·维达配音时，曾邀请其他专业演员来还原该角色的标志性语调。

生成式AI的应用可能会使这些演员失去未来的演出机会。

对于电子游戏开发商而言，这项技术开辟了创造拥有几乎无限台词数量角色的可能性。公司无需在录音棚录制数千种对话选项，而是可以使用在游戏过程中直接生成回应的系统。

然而，正是这一可能性引发了游戏行业代表与配音演员之间的冲突。

美国音乐人如何通过生成式音乐和虚假试听赚取逾800万美元

2024年9月，美国司法部宣布对北卡罗来纳州音乐人迈克尔·史密斯提起刑事诉讼，指控其策划了一项从流媒体平台骗取非法款项的大规模骗局。

在2017年至2024年期间，史密斯人为地虚增了发布在Spotify、Apple Music、Amazon Music等平台上的音乐作品的播放量。随后，他开始利用人工智能进行大规模音乐制作。 据案件材料显示，被上传至流媒体平台的音乐作品多达数十万首。

而这些播放量的绝大部分并非来自真实听众，而是由自动化系统产生的。各平台据此向史密斯支付了版税。

据美国司法部数据显示，通过这一欺诈手段，史密斯获利超过800万美元。2026年3月19日，他承认了罪行，10月6日，法院判处其18个月监禁。

人工智能在音乐、电影和电子游戏领域能节省多少成本

生成式人工智能在娱乐行业普及的主要原因之一，在于它能够降低制作成本。 录制一首传统音乐作品可能需要作曲家、编曲家、歌手、乐手、录音师的服务，以及租用录音棚。

与此同时，生成式服务Suno可在几分钟内创作包含伴奏和人声的乐曲。其主要付费套餐的价格为每月10美元和30美元（不含折扣）。

在电影行业，神经网络被用于创作概念艺术、分镜、配音、人声处理和视觉特效。 在电子游戏领域，则用于生成纹理、插图、角色对话、程序代码及宣传材料。

2024年12月，国际作者与作曲家协会联合会（CISAC）与咨询公司PMP Strategy发布了一项关于生成式AI对创意产业经济影响的研究报告。

到2028年，音乐作品作者的收入可能减少24%，而视听内容创作者的收入则可能缩减21%。 那些客户并不特别在意最终产品由谁创作的细分领域，可能会受到最大冲击。具体而言，包括场所背景音乐、广告插图、短视频配音以及图库图片。

不过，应用人工智能并不意味着电影或视频游戏的整体预算会自动缩减。生成的素材通常需要额外编辑，而且企业还必须考虑技术授权和质量检测的成本。

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