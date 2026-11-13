在未获法院判决的情况下被羁押在看守所长达十年——这是在对敖德萨州各机构进行检查时发现的最具影响力的案例之一。 乌克兰最高拉达人权专员代表阿尔捷姆·沃洛丁与人权专员办公室国家预防机制部门的工作人员及社会代表一同走访了该地区各拘禁场所。 自2026年初以来，他们已开展了548次监测访问，旨在预防酷刑和虐待行为。在此次例行检查中，再次记录到了严重的违规行为。

敖德萨看守所的违规情况

该看守所内关押着93人，他们已等待法院的定罪判决超过三年。其中一人自2016年10月起便一直被羁押。

乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢比涅茨强调，在未获法院判决的情况下将人羁押在看守所长达十年，这种情况是不可接受的。

此外，检查还发现了一起对患有严重疾病的在押人员处理不当的案例。该男子在未进行事前体检且未获得必要药物的情况下，被关进了禁闭室。 在监测小组介入后，该囚犯接受了医生检查，并获得了维持生命所需的药物。

此外，检查人员还查实了伪造官方文件的事实。据人权专员代表透露，国家调查局已将该刑事犯罪信息录入统一登记系统，并已启动调查。

乌克兰人权专员办公室通报了这一情况。

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在杜宾斯基被羁押于看守所期间，议会已向其支付了超过340万格里夫纳。

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