2026年10月22日是圣阿韦尔基纪念日

根据新儒略历，10月22日，乌克兰东正教会纪念圣等同使徒阿韦尔基乌斯——耶拉波尔斯基主教。 他是二世纪的一位传教士，因其全心全意的传教事工和无数的治愈奇迹而被视为与使徒同等。

在民间历法中，这一天被称为“阿韦尔基日”或“阿韦尔基冰冻日”。据传统，这一天标志着第一场明显霜冻的到来。

宗教节日及其历史

纪念圣等同使徒阿韦尔基、耶拉波利斯主教之日

圣等同使徒阿韦尔基出生并生活于公元二世纪的耶拉波尔——小亚细亚弗里吉亚地区的一座古城，现属土耳其境内。 自年轻时起，他就以虔诚的信仰和向同时代人传播上帝圣言的不懈热忱而著称。成为耶拉波利斯教会的主教后，阿韦尔基将全部精力投入到引导异教徒皈依基督的事业中。

当时的耶拉波尔城仍以异教徒为主，即便在危险时刻，阿韦尔基主教也从未停止过布道。 据传说，有一次他在节日期间径直走进异教神庙，击碎了偶像——且无人能对他造成伤害，因为从他身上散发着特殊的上帝之力。 数百名市民被这一神迹深深震撼，纷纷皈依基督。

阿韦尔基乌斯并未将传教活动局限于家乡：他远赴叙利亚和美索不达米亚，还曾造访罗马，在那里巩固了当地基督教团体的信仰，并向罗马贵族们宣讲福音。 无论他走到哪里，都会发生治愈重病和驱逐恶灵的奇迹。正因他这种具有苦修精神和使徒规模的事工，教会才称他为“等同于使徒”。 晚年时，阿韦尔基写下了他那著名的墓志铭——这是早期基督教象征体系中最古老的文献之一，他在其中以隐晦的方式表达了自己的信仰告白。

除了纪念阿韦尔基之外，教会还于10月22日共同纪念圣拉斐尔（扎博罗夫斯基）、 基辅都主教，以及以弗所的七位圣童——这些少年在迫害期间于洞穴中沉睡，数个世纪后苏醒，成为复活与战胜死亡的象征。

当日祷文

在纪念圣等同使徒阿韦尔基乌斯之日，人们通常向他祈求治愈、免于疾病以及坚固信仰：

啊，圣等同使徒阿韦尔基乌斯，主的大仆人，行奇迹者！ 您自幼便将心献给上帝，并以真理之言驱散了异教的黑暗，请慈悲地垂顾我们这些求您庇护的罪人。 求您向全仁慈的基督——我们的上帝——祈求，赐予我们身体的健康与灵魂的安宁，保护我们免受敌人的诡计、疾病及突如其来的灾祸。 教导我们和睦相爱地生活，在试炼中坚固我们的信仰，并帮助我们虔诚地走完尘世之路。 愿藉着你的祈祷，我们也能与你一同赞美并颂扬圣父、圣子、圣灵至圣之名，如今、时时、直到永永远远。

阿门。

民间信仰与习俗

在民间历法中，10月22日自古以来就被称为“阿韦尔基日”，或“阿韦尔基霜降日”。正是在这一天，祖先们开始期待持续寒潮的到来——那种一直持续到春天都不会消退的寒潮。 如果10月22日清晨出现霜冻和霜花，说明今年冬天会来得早，且降雪量大。如果这一天下雨，则预示着将迎来寒冷但降雪较少的冬天。 低空飞行并成群结队的鸟儿，预示着暴风雪即将到来。

这一天被视为纯粹的家庭日：傍晚时，家人必定围坐一桌，准备丰盛的秋季佳肴，并邀请至亲前来共聚。 在阿韦尔基日之前，所有户外建筑工程、房屋修缮、囤积柴火和房屋保温工作都必须完成——过了这一天再着手这些事情就毫无意义了。 此外，按照传统，这一天人们会将食物和柴火分送给生活困难的邻居——人们相信，在阿韦尔基亚日表现出的慷慨，会以家庭安康的形式回馈给自己。

如果鸟儿飞得低，就要准备迎接即将到来的恶劣天气。

如果这一天下雨，冬天将会大雪纷飞且寒冷。

如果下雪后积雪不化——预示着早冬。

禁忌事项

10月22日不宜启动新的重要事务和大型项目——据民间信仰，这些事不会带来好运。 不建议剪头发或指甲，也不宜从事繁重的家务劳动：洗衣服、打扫卫生或缝纫。严禁在田地和菜园里劳作——人们认为土地正在休养生息，打扰它是种罪过。 不可争吵、嫉妒、贪婪，也不可拒绝向求助者伸出援手。最好推迟长途旅行：在阿韦尔基日当天启程的旅程，预示着将遭遇阻碍和失败。

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