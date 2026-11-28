2026年11月28日，乌克兰将举行活动悼念大饥荒的遇难者。 这一天既是1932–1933年大饥荒的第93个周年纪念日，也是1946–1947年饥荒开始的第80个周年纪念日。 乌克兰人民将点燃蜡烛，参与全国性的默哀一分钟活动，并缅怀因苏联当局制造的人为饥荒而丧生的数百万人。

乌克兰的饥荒受害者纪念日每年定在11月的第四个星期六。2026年这一天是11月28日。 这不是一个有热闹庆祝活动的节日，而是一个哀悼的日子，乌克兰人会在这一天缅怀在1921–1923年、1932–1933年和1946–1947年这三次大饥荒中遇难的人们。

这一天，人们的关注点传统上主要集中在1932–1933年的大饥荒上。世界上许多国家已正式将其认定为针对乌克兰民族的种族灭绝。 与此同时，这一纪念日也涵盖了苏联统治时期不同阶段在乌克兰境内夺走数百万人生命的其他人为饥荒。

2026年的这一天具有特殊意义：距1932–1933年大饥荒最悲惨时期已过去93年，距1946–1947年饥荒爆发已过去80年。 正因如此，这一天不仅是为了纪念种族灭绝的受害者，也是为了纪念所有因苏联政权政策而饿死的乌克兰人。

饥荒受害者纪念日的由来



在国家层面，大饥荒的周年纪念活动于1993年首次举行——距那场悲剧发生已过去60年。在此之前，苏联当局数十年间一直对大规模饥荒的事实保持沉默，隐瞒相关文件，并迫害那些试图揭露真相的人。 即使在悲剧结束后，许多家庭仍无法公开谈论逝去的亲人。

1998年，通过总统令设立了大饥荒受害者纪念日，定于每年11月的第四个星期六。这一纪念日使人们能够每年缅怀逝者，并引起社会对这场长期无法公开讨论的悲剧的关注。

2006年11月28日，《乌克兰关于1932–1933年乌克兰大饥荒的法律》的通过成为一个重要里程碑。该文件明确指出，大饥荒是针对乌克兰民族的种族灭绝。 该法律还规定，公开否认大饥荒属于违法行为。这一决定成为恢复历史正义和正式承认该罪行的重要一步。

2008年11月，基辅开设了饥荒种族灭绝国家博物馆及纪念园区。这里成为了悼念遇难者并保存这场悲剧见证的场所。 博物馆收集了幸存者的文件、照片、个人经历以及遗物。正是这些资料，使历史不再仅仅是教科书中的数字，而是变成了关于具体家庭和个人命运的叙述。

1932–1933年大饥荒——苏联当局如何灭绝乌克兰人



1932–1933年的饥荒绝非仅仅是歉收或自然灾害的结果。苏联当局制造了一系列条件，导致乌克兰农民失去了养活自己和家人的能力。 主要原因之一是国家强加给乡村的不切实际的粮食征集计划。当农户无法完成这些指标时，当局便没收他们的谷物和其他食品。

1932年，当局加大了对乌克兰农村的施压力度。专门的小组会前往各农户，搜查并没收谷物、土豆、豆类及其他食品。甚至连家庭留作自用的储备也被没收。 结果，人们失去了度过冬天的最后一线希望。

所谓的“黑板”成为了一种特别残酷的手段。那些未完成粮食征集计划的村庄和地区会被列入其中。 这些地区实际上被封锁：贸易被叫停，物资供应受限，粮食被没收，并实施了镇压措施。人们被孤立，无法获得外界援助。

1933年1月，苏联当局还禁止农民为寻找食物而离开乌克兰和库班地区。人们在公路和铁路沿线被拦截，并被遣返回饥饿的村庄。 这剥夺了他们为数不多的求生机会之一。与此同时，当局隐瞒饥荒信息，并试图压制目击者的证词。最惨烈的时期发生在1933年的春夏季节。 据人口学家估算，仅在那年的6月，就有80万至100多万人死于饥荒。总体而言，大饥荒夺走了数百万人的生命。受灾最严重的是农民，死者中包括许多儿童、老人以及整个家庭。



1946–1947年的饥荒——第二次世界大战后的悲剧



第二次世界大战结束后不久，乌克兰又遭遇了一场大规模饥荒。这场饥荒始于1946年，当时该国尚未从战争的破坏中恢复过来。 农村地区失去了大量劳动人口、机械设备、牲畜和粮食储备。人们只能在资源匮乏的情况下重建经济。

1946年的严重干旱使局势进一步恶化，南部和东南部地区受灾尤为严重。当年的收成极低，部分地区的人们甚至连维持生计所需的粮食都无法保障。 然而，苏联当局并未放弃高额的粮食征集计划。尽管民众处境艰难，但当局仍继续从乌克兰的村庄中征集粮食。

部分粮食被用于满足国家需求，特别是用于出口以及援助其他社会主义阵营国家。与此同时，那些自身亟需食物的农民，往往无法为自己留存足够的储备。 在某些地区，人们不得不吃掉本应留作下一季播种的种子，四处寻找可食用的植物，并向其他地区求助。

饥荒席卷了乌克兰的大部分地区，对南部各州的影响尤为严重。成人和儿童因此丧生，许多家庭失去了亲人。 据历史学家评估，这场悲剧的原因不仅在于战争和干旱的后果，还在于苏联领导层在粮食短缺的情况下仍继续征用谷物的决定。2026年将是这场饥荒爆发80周年。



1921–1923年的饥荒——苏联乌克兰的又一场悲剧



苏联时期乌克兰发生的三大饥荒中的第一场发生在1921–1923年。这场饥荒首先波及了遭受干旱和歉收之苦的南部草原地区。 第一次世界大战、革命和内战的后果使局势进一步恶化。经济遭到破坏，人们没有足够的储备来度过这些艰难的岁月。

饥荒的原因之一是布尔什维克当局的政策，他们强行从农民手中征集粮食。即使在当地居民自身也面临粮食短缺的地区，粮食仍被运往苏联其他地区。 因此，当地居民陷入了无粮可食的境地。

饥荒导致了大规模死亡、疾病蔓延以及大量流浪儿童的出现。在某些地区，人们被迫离开家园，前往其他地方寻找食物。慈善组织和国际援助团，特别是美国救济署，提供了援助。 然而，这些援助不足以迅速克服灾难带来的后果。这场饥荒也是乌克兰人历史记忆的一部分。 尽管其背景和规模与1932–1933年的大饥荒不同，但它同样是苏联当局强制政策造成的后果之一。正因如此，乌克兰人民每年11月28日都会悼念这三次大规模饥荒的所有受害者。

为何将饥荒认定为种族灭绝



1932–1933年的大饥荒之所以被认定为种族灭绝，是因为苏联领导层针对乌克兰人采取了有预谋的行动。 苏联当局不仅放任粮食短缺，更制造了导致大规模人员死亡的条件。强制征用粮食、封锁村庄、禁止外出的措施，以及对试图反抗者的迫害，都构成了这一政策的一部分。

2006年，乌克兰最高拉达通过法律，将大饥荒定性为针对乌克兰民族的种族灭绝。 由此，乌克兰正式承认饥荒是实施大规模灭绝的工具。这一决定也为后续基于文件、目击者证词以及对苏联政权罪行进行的研究奠定了基础。

乌克兰侨民在保存这段记忆方面发挥了重要作用。20世纪80年代，当苏联仍对饥荒真相保持沉默时，海外乌克兰人便组织了纪念这场悲剧50周年的活动。 1983年，加拿大埃德蒙顿竖立了首批饥荒受害者纪念碑之一。与此同时，人们开始更积极地收集证词，并吸引国际社会关注这一罪行。

乌克兰如何缅怀逝者



纪念日的主要传统是在16:00举行全国性的默哀一分钟。此时，呼吁乌克兰人暂停日常事务，缅怀那些因饥荒而逝去的人们。 各城市和乡村可能会举行纪念活动，向纪念碑敬献鲜花并点燃小蜡烛。参与悼念无需特别准备——只需停下脚步一分钟，在心中缅怀遇难者即可。

另一项重要的传统是全乌克兰范围的“点燃蜡烛”活动。傍晚时分，人们会将点燃的蜡烛放在窗台上，以便从街上能看到。 这盏微光象征着对那些未能从饥荒中幸存下来的人们的纪念，以及对他们经历的尊重。不仅在乌克兰国内，海外的乌克兰人也纷纷加入这一活动。

这一天，人们还会前往饥荒纪念馆、纪念碑以及受害者的埋葬地。学校、图书馆和博物馆会举办主题课程、讲座、展览，并组织与幸存者及其后代的见面会。 媒体会发布文献资料、回忆录及家庭故事。此类活动有助于将饥荒的记忆传承给后代。重要的是要记住，这是个哀悼的日子，而非娱乐的日子。 因此，按照传统，人们会避免举行喧闹的庆祝活动和娱乐活动。最常见的个人纪念方式是在家中点燃一支蜡烛，向孩子们讲述家族历史，或者阅读饥荒幸存者的证词。

关于大饥荒纪念日的趣闻

点燃纪念蜡烛的提议来自历史学家詹姆斯·梅斯。 这位大饥荒问题研究者呼吁让每位乌克兰人都能参与这一举动。2003年，他曾写道，窗台上的蜡烛可以成为民族记忆的象征，也是对逝者疑问的回应——世界是否会知晓他们的悲剧。

2026年的纪念日定于11月28日。 纪念日每年定在当月的第四个星期六，因此具体日期会有所变动。 2025年是11月22日，而2026年则是11月28日。

大饥荒长期被隐瞒于世。 苏联当局否认这场悲剧的规模，限制信息传播，并禁止人们自由谈论遇难者。部分文件被列为机密长达数十年之久。

旅居海外的乌克兰人一直铭记着这场悲剧。 1983年，在饥荒50周年之际，加拿大和美国举行了大规模纪念活动。这些活动帮助国际社会关注到了这一罪行。

2026年将同时纪念三场大规模饥荒： 1921–1923年的饥荒、1932–1933年的大饥荒以及1946–1947年的饥荒。 尽管历史背景各不相同，但这些饥荒对乌克兰人民来说都是悲剧。

窗边的蜡烛不仅仅是一个象征。它昭示着逝者并未被遗忘，他们的故事仍在亲属和整个社会的记忆中延续。

11月28日，乌克兰人将再次停下脚步，缅怀因饥荒而逝去的数百万人。 下午16:00将举行全国性的默哀一分钟，傍晚时分，家家户户的窗前将点燃纪念蜡烛。这是为了保存这场悲剧的真相，缅怀逝者，并将对他们的记忆传承给后代。

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