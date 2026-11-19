2026年11月19日，将是独立乌克兰公民首次太空飞行29周年。 正是1997年的这一天，美国哥伦比亚号航天飞机从肯尼迪航天中心发射升空，乌克兰宇航员列昂尼德·卡登尤克就在机上。 在近16天的时间里，他在轨道上开展工作，进行科学实验，并作为美国宇航局（NASA）国际机组成员代表乌克兰。

此次飞行是乌克兰与美国经过数年谈判达成的成果。 20世纪90年代，乌克兰虽继承了苏联解体后留下的强大火箭航天实力，却缺乏将人员送入轨道的自主基础设施。 因此，参与NASA的任务成为该国作为独立国家实施首个载人航天项目的契机。

尽管STS-87任务取得成功，但在随后的29年里，乌克兰始终未能组织第二次本国宇航员的国家飞行任务。 该国继续研发火箭、卫星和航天技术，但制造本国载人飞船仍超出了其能力范围。

UA.News将讲述列昂尼德·卡登尤克如何成为美国航天飞机的乘员、他在太空中进行了哪些研究、此类飞行耗资多少，以及为何乌克兰至今仍未拥有自己的载人发射计划。

乌克兰如何与美国就首次太空飞行达成协议

1991年宣布独立后，乌克兰继承了苏联火箭航天工业的相当大一部分。 其境内设有“南方”设计局、“南方机械制造厂”，以及生产火箭技术零部件的科研院所和企业。

乌克兰工程师在研制运载火箭、控制系统和航天器方面拥有丰富经验。然而，该国尚未拥有自己的载人飞船、发射系统或用于定期轨道探险的基础设施。

1993–1997年的首份《国家航天计划》曾设想让乌克兰宇航员执行科学考察任务。

1994年11月成为关键转折点，当时在列昂尼德·库奇马总统访问美国期间，双方通过了关于航空航天领域合作的联合声明。 双方同意发展乌克兰国家航天局与美国国家航空航天局（NASA）之间的合作，特别是关于乌克兰专家参与美国太空任务的问题。

这对乌克兰而言，意味着无需自主研制飞船即可将宇航员送入轨道。美国则获得了一位能够筹备微重力环境下科研项目的科学合作伙伴。

1997年5月，乌克兰-美国“库奇马—戈尔”委员会批准列昂尼德·卡德纽克担任此次飞行任务的主飞宇航员，雅罗斯拉夫·普斯托沃伊担任其替补。

列昂尼德·卡登尤克是谁？他是如何加入NASA的？

列昂尼德·卡登尤克于1951年1月28日出生于切尔诺夫策州的克利什基夫采村。1971年，他毕业于切尔尼戈夫高等军事航空飞行员学校，此后在军事航空领域工作。

1976年，他被选拔进入苏联宇航员队伍。 在随后的几年里，卡德纽克研究了“联盟”号飞船、“礼炮”号和“和平”号空间站，并接受了专门的体能和技术训练。 然而在苏联时期，他始终未能实现太空飞行。

随着乌克兰独立，他获得了新的机会。1996年，卡登尤克被纳入乌克兰国家航天局的小组，为参与美国航天飞机计划进行准备。 同年7月，他抵达美国，开始按照NASA的标准接受培训。这位乌克兰宇航员需要掌握航天飞机的设备、飞行中的操作规程、安全系统以及开展科学研究的方法。

卡登尤克的身份是有效载荷专家。与指挥官或飞行员不同，他并不负责飞船的操控。他的主要任务是进行由乌克兰和美国科学家共同设计的实验。

据乌克兰国家记忆研究所的官方传记记载，从太空返回后，卡登尤克继续在乌克兰武装部队服役，随后投身于国家及社会活动。

列昂尼德·卡登尤克乘坐哥伦比亚号航天飞机的飞行经过

1997年11月19日，哥伦比亚号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心39B发射台升空。这是航天飞机计划的第88次任务，也是哥伦比亚号航天飞机本身的第24次飞行。

机组成员共六人： 指挥官凯文·克雷格尔、飞行员斯蒂芬·林赛、美国宇航员卡尔帕纳·查瓦拉和温斯顿·斯科特、日本宇航员土井隆雄以及乌克兰宇航员列昂尼德·卡登尤克。

进入轨道后，机组人员开始执行科学计划。此次任务致力于微重力研究、材料与生物样本实验，以及航天设备的测试。

在STS-87任务期间，宇航员进行了两次太空行走。部分工作涉及斯巴达（Spartan）卫星，该卫星在展开后未能进入预定工作模式。随后，宇航员不得不手动将其捕获。

与此同时，这位乌克兰宇航员主要专注于生物学研究。1997年12月5日，哥伦比亚号在佛罗里达州着陆，标志着此次任务圆满结束。根据美国宇航局（NASA）的官方数据，此次飞行共持续了15天16小时34分钟。 在此期间，航天飞机绕地球飞行了251圈，航程约1050万公里。

对于卡德纽克而言，这是他首次也是唯一一次太空飞行；而对于独立后的乌克兰来说，这也是该国公民首次作为国家航天计划的代表参与轨道远征。

卡登尤克在太空中进行了哪些科学实验

这位乌克兰宇航员的主要任务是实施乌克兰与美国合作的乌克兰协作实验（Collaborative Ukrainian Experiment，简称CUE）项目。该项目包含十项实验，旨在研究植物在太空飞行条件下的生长情况。 科学家们关注的是，缺乏地球上惯常的重力环境会如何影响植物的生长、发育、新陈代谢和繁殖。

十字花科植物芥菜（Brassica rapa）成为主要研究对象之一。选择该植物是因为其生命周期相对较短。卡德纽克观察了植物的生长发育情况，进行了授粉操作，并控制了实验条件。 研究人员致力于弄清：在没有惯常重力作用的情况下，植物能否正常结籽。

部分实验涉及大豆。科学家们研究了其新陈代谢，即生长所需物质的转化和利用过程。此外，还研究了植物与病原体（即能引发疾病的生物体）之间的相互作用。

苔藓是另一个研究对象，被用于研究植物细胞对重力条件变化的反应。其他实验则专注于基因活性、氨基酸、脂质、植物激素以及根系发育。

实验中使用了专门的容器和植物培养舱。所得结果与地球上进行的类似实验进行了对比。

美国宇航局（NASA）关于STS-87任务的资料中指出，该计划对未来的长期太空探险具有实际意义。 植物有望为宇航员提供食物，参与产氧、吸收二氧化碳以及维持水循环。 这对未来的登月和火星任务尤为重要，因为在这些任务中，从地球持续运送资源将既困难又昂贵。

该任务的另一大特色是教育项目。乌克兰和美国的学生们开展了与卡登尤克在轨道上进行的实验类似的地面植物实验。

该计划覆盖了约4万名中小学生。这不仅让年轻人参与了实践性科学研究，也展示了国际航天合作的可能性。

1997年哥伦比亚号航天飞机的飞行成本是多少

20世纪90年代末，载人航天飞行依然极其昂贵，而航天飞机计划需要数十亿美元的资金支持。

航天飞机最初设计为可重复使用的飞行器，旨在降低发射成本。然而，每次飞行后，它们都需要进行大规模的维护，包括对发动机、热防护涂层和生命保障系统的检查。

美国审计署1993年的报告指出，美国宇航局（NASA）估算每次航天飞机飞行平均成本约为4.135亿美元。这一数额包含了大部分运营成本，但并未涵盖该计划的所有研发和现代化升级费用。

与此同时，在NASA关于太空发射成本的研究中，考虑到更广泛的项目支出，单次航天飞机飞行平均成本被估算为约15亿美元。

这一差异源于计算方法的不同。如果仅考虑运营成本，成本会较低；但如果将研发、基础设施及项目运营等费用分摊到所有任务中，总成本将大幅增加。

至于乌克兰的参与，情况则有所不同。卡登尤克的飞行是根据两国间的协议进行的，而非通常意义上的商业性太空舱座位销售。

前总统列昂尼德·库奇马后来回忆说，他曾与美国总统比尔·克林顿达成协议，让一名乌克兰宇航员参加美国航天任务。与此同时，实验准备、科研人员的工作以及组织保障都需要资金支持。

目前尚无关于乌克兰在STS-87任务中所有支出的可靠公开汇总预算。

为何乌克兰至今仍未拥有自己的载人航天计划

尽管1997年的任务取得了成功，但乌克兰始终未能建立起自己的载人航天系统。主要原因在于缺乏独立进行载人发射所需的完整技术体系和基础设施。

自主计划不仅需要运载火箭，还需要配备密闭乘员舱、生命保障系统、应急救援系统、重返大气层及安全着陆系统的飞船。

此外，还需配备发射场、飞行控制设施、宇航员的医疗培训以及应急响应程序。 从历史上看，乌克兰主要专注于运载火箭、控制系统、卫星和航天设备的研发。这些技术虽然能够制造用于运送自动探测器的载具，但无法实现载人飞行。

苏联解体后，航天产业面临经济困境。企业失去了政府订单，而大型项目的实施则越来越依赖于国际合同。

此外，乌克兰没有自己的用于轨道发射的航天发射场。乌克兰的火箭使用外国的发射设施，而国际项目则取决于政治和商业协议。

另一个因素是优先事项的转变。随着卫星通信、地球遥感及导航系统的发展，越来越多的航天任务可以无需人工参与即可完成。

自动飞行器比载人任务成本更低，无需生命保障系统，且可在轨道上运行数年之久。

2022年俄罗斯的大规模入侵进一步改变了国家的优先事项。 航天技术首先具有了国防意义，因为卫星侦察、通信和导航直接影响着武装力量的能力。

乌克兰能否再次将宇航员送入轨道

乌克兰参与未来的载人航天任务仍然是有可能的。然而，为国际远征任务培训乌克兰宇航员，与建立完全独立的载人发射系统之间存在本质区别。

第一种方案涉及与外国航天机构或商业运营商合作。乌克兰可以制定科学计划、培训候选人，并商定其参与任务的事宜。

类似机制早在1997年就曾采用过。如今，与自主建造载人飞船相比，这一方案仍更为现实。第二种方案则需要对设计研发、测试、基础设施及安全认证进行多年的投资。

此外，还需明确乌克兰飞船将执行哪些具体任务。仅为一次宇航员发射就投入资源建立一套完整的运输系统，恐怕难以名副其实。

与此同时，乌克兰具备参与全球航天事业的潜力。国内企业可以研发航天系统组件、科研设备、软件以及用于自动航天器的技术。

其中，卫星通信、地球观测和空间数据处理等领域依然尤为重要。 2026年5月，乌克兰国家科学院空间研究所兼国家航天局局长奥列格·费多罗夫在谈及乌克兰航天产业的未来时，强调了该产业必须适应新技术环境的必要性。

因此，对乌克兰而言，最现实的出路仍是发展自主航天技术并同国际合作伙伴开展合作。

哥伦比亚号航天飞机发生了什么？卡登尤克留下了怎样的遗产

在完成STS-87任务后，哥伦比亚号航天飞机继续由美国宇航局（NASA）运营。然而，2003年2月1日，该航天飞机在从轨道返回过程中遭遇灾难。事故原因是发射时机翼的热防护系统受损。 在进入大气层时，高温气体渗入机体内部，导致航天飞机解体。七名机组人员全部遇难。

此次灾难促使NASA对安全程序进行了大规模审查。2011年，在美国航天飞机计划完成135次飞行任务后，美国最终结束了航天飞机的运营。

列昂尼德·卡登尤克于2018年1月31日去世，享年67岁。从太空返回后，他继续在军事、政府和公共领域工作，并致力于科学普及。

在哥伦比亚号发射29年后，此次飞行仍是独立乌克兰宇航员完成的唯一一次国家轨道飞行任务。 此次任务证明，即使没有自己的载人飞船，乌克兰科学家也能参与国际太空研究。与此同时，它也表明了国际协议、资金支持和科学合作对于此类项目的重要性。

只要制定相应的计划并与国际合作伙伴达成协议，乌克兰宇航员未来执行飞行任务完全有可能实现。然而，建立本国的载人航天系统仍然是一项极其艰巨的任务，这需要巨额投资和长期的国家支持。

关注我们在