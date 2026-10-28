2026年10月29日，基督徒纪念罗马的阿纳斯塔西娅，相关传统与祈祷
根据新儒略教会历，10月29日，乌克兰东正教会纪念圣女殉道者安娜斯塔西娅·罗马人。
这一天旨在纪念这位圣女，她始终坚守基督教信仰，并因自己的宗教信念而殉道。她的事迹象征着精神上的坚韧、勇气以及对信念的忠诚。
宗教节日及其历史
罗马圣女殉道者阿纳斯塔西娅纪念日
在戴基乌斯皇帝统治时期对基督徒的残酷迫害中，阿纳斯塔西娅被捕，并被迫背弃基督。尽管遭受了残酷的酷刑，她仍展现出了非凡的精神坚韧。 由于其坚定不移的信仰，阿纳斯塔西娅殉道而死，并被列为圣人。在民间，这一天常被称为“秋季的阿纳斯塔西娅”。
此外，这一天还纪念圣阿夫拉姆·隐士及其侄女——蒙福的玛利亚。
啊，圣洁的殉道者阿纳斯塔西娅！我们向你祈祷并恳求：请为我们这些罪人向天主代祷。 请垂顾我们的苦难，救我们脱离可见与不可见的仇敌，以及一切危险与疾病。求祢坚固我们的信仰，赐予我们精神的力量，使我们能效法您的生活与勇气。
阿门
民间信仰与征兆
我们的祖先相信，这一天的征兆可以预示今后的天气：
- 晴朗天气——预示冬天会很短。
- 晨雾弥漫——冬天来得晚，但会很漫长。
- 云层移动缓慢——不久将有霜冻。
- 如果鸟儿叫声嘹亮——就要下霜了。
- 若岸边树叶仍未凋落——预示天气将转暖。
不可做的事
- 争吵和说脏话。
- 搬弄是非、诽谤他人。
- 拒绝向需要帮助的人伸出援手。
- 邀请陌生人进家门。
- 报复和嫉妒。