2026年10月29日，基督徒纪念罗马的阿纳斯塔西娅，相关传统与祈祷

根据新儒略教会历，10月29日，乌克兰东正教会纪念圣女殉道者安娜斯塔西娅·罗马人。

这一天旨在纪念这位圣女，她始终坚守基督教信仰，并因自己的宗教信念而殉道。她的事迹象征着精神上的坚韧、勇气以及对信念的忠诚。

宗教节日及其历史

罗马圣女殉道者阿纳斯塔西娅纪念日

在戴基乌斯皇帝统治时期对基督徒的残酷迫害中，阿纳斯塔西娅被捕，并被迫背弃基督。尽管遭受了残酷的酷刑，她仍展现出了非凡的精神坚韧。 由于其坚定不移的信仰，阿纳斯塔西娅殉道而死，并被列为圣人。在民间，这一天常被称为“秋季的阿纳斯塔西娅”。

此外，这一天还纪念圣阿夫拉姆·隐士及其侄女——蒙福的玛利亚。

啊，圣洁 的殉道者阿纳斯塔西娅！我们向你祈祷并恳求：请为我们这些罪人向天主代祷。 请垂顾我们的苦难，救我们脱离可见与不可见的仇敌，以及一切危险与疾病。求祢坚固我们的信仰，赐予我们精神的力量，使我们能效法您的生活与勇气。

阿门

民间信仰与征兆

我们的祖先相信，这一天的征兆可以预示今后的天气：

晴朗天气——预示冬天会很短。

晨雾弥漫——冬天来得晚，但会很漫长。

云层移动缓慢——不久将有霜冻。

如果鸟儿叫声嘹亮——就要下霜了。

若岸边树叶仍未凋落——预示天气将转暖。

不可做的事

争吵和说脏话。

搬弄是非、诽谤他人。

拒绝向需要帮助的人伸出援手。

邀请陌生人进家门。

报复和嫉妒。

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