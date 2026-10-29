10月30日，东正教信徒纪念奥泽扬斯卡圣母像

根据新教会历，10月30日，东正教信徒会敬拜奥泽扬斯卡圣母像，该圣像被视为哈尔科夫及整个斯洛博日安地区的天界守护者。 信徒们在这幅圣像前祈求庇护、治愈疾病、在困境中获得帮助，并祈求圣母的庇佑。按照旧历，这一天是纪念先知何西阿的日子。

这幅圣像的历史可追溯至16世纪，当时一名农民在奥泽里亚尼村附近发现了它。后来，这幅显灵的圣像被移至库里亚日修道院，并于1843年开创了每年前往哈尔科夫举行十字架游行的传统。 关于这一天，流传着作家格里戈里·克维特卡-奥斯诺维亚涅科痊愈以及战胜霍乱疫情的传说。 圣像原件虽于1930年代遗失，但至今仍在哈尔科夫的圣报喜主教座堂和圣奥泽里亚尼教堂中保存着备受尊崇的复制品。

在民间历法中，10月30日被称为“山雀日”，因为此时山雀、雪鸦等鸟类会飞到人类住所过冬。 按照习俗，这一天人们通常会制作喂鸟器，并用未加盐的种子或小米喂食鸟类；据民间信仰，这能为家庭招来富足。 此外，这一天通常用于行善、家庭聚会以及准备传统美食，大家围坐一桌共进佳肴。

2026年10月28日星期三，东正教信徒将纪念大殉道者伊科尼乌斯的帕拉斯凯维，她也被称为“帕拉斯凯维·皮亚特尼察”。 这一天还纪念殉道者特伦提乌斯、内奥尼拉及其七个子女。在民间，这一节日与女性习俗、为家庭祈祷以及人们试图据此预测天气的征兆密切相关。

10月29日星期四，安娜斯塔西娅、安娜、玛丽亚、安德烈、伊万、尼古拉以及其他名字的人将迎来名字日。 根据东正教历法，这一天纪念罗马的圣殉道女圣安娜斯塔西娅，以及圣亚伯拉罕及其侄女玛丽亚。

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