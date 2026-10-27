46岁的索洛米娅·维特维茨卡在儿子满月之际晒出了他的新照片

乌克兰电视主持人索洛米娅·维特维茨卡的儿子乌斯蒂姆满月了。为此，这位46岁的主持人发布了几张宝宝令人动容的新照片，并分享了她作为新手妈妈第一个月的感想。

值得一提的是，索洛米娅·维特维茨卡于2026年9月26日首次成为母亲。

“乌斯蒂姆满月了。今天我们进行了庆祝性的拍照和散步，”这位主持人写道。

据UNIAN此前报道，索洛米娅·维特维茨卡于2026年9月26日首次成为母亲。

“第一个月，我们互相熟悉，让儿子认识我们的朋友，吃了很多东西（有人喝奶，有人吃两顿喂奶间隙能抓到的任何东西），并逐渐适应了我们已经变成三口之家的事实。 我们互相了解，学会了无需言语也能心意相通，并发现这么小的一个小生命竟能容纳如此多的爱，”这位主持人写道。

维特维茨卡坦言，在她看来，乌斯蒂姆仿佛一直都是他们生活的一部分。

“愿你快乐成长，我们的宝贝。而我们正在学习如何做你的父母，”这位主持人动情地对儿子说道。

这位电视主持人通过Instagram发布了这一消息。

46岁的索洛米娅·维特维茨卡就为人母一事发表了新的声明。

此前，索洛米娅·维特维茨卡在经历了一段时间的延误后，终于拿到了儿子的出生证明。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾讲述了与新生儿儿子在家度过的第一个夜晚。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾公布了新生儿儿子的名字并晒出了照片。

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