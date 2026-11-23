位于尼古拉耶夫州的330千伏“普罗格雷西夫卡”战略变电站，其自耦变压器至今仍未配备物理防护措施，尽管欧洲复兴开发银行已为此类工程拨付了贷款资金。 承包商虽已收到近6800万格里夫纳的预付款，却未完成工程，随后被宣告破产。

2024年11月，“乌克兰能源公司”与克里沃罗格一家小型企业——克里沃罗格普罗梅纳戈有限责任公司——签订了一份金额为8930万格里夫纳（含增值税）的直接合同。 该合同是根据内阁第1482号决议，在试验性军事项目框架内签署的，未进行公开招标。工程资金来源于欧洲复兴开发银行的贷款。

12月27日，承包商收到了合同金额80%的预付款——6796万格里夫纳。 据调查显示，在随后的三天内（截至12月30日），这笔资金几乎全部通过14笔分期转账，流向了其他公司及个体经营者的账户。 其中，3000万格里夫纳被转入哈尔科夫“Bud Stroy Postach”有限责任公司，据称作为分包合同的预付款；另有约1360万格里夫纳被退还给“联盟银行”股份有限公司，作为银行保函的资金担保。

工程完工的截止日期定为2025年7月2日。然而，截至该日期，变电站仅完成了勘测工作并围起了施工场地。 自耦变压器的保护装置始终未安装到位。“乌克兰能源”公司记录了工程进度滞后情况，并拒绝接受承包商关于不可抗力因素的解释。

为了追回预付款，这家国有公司动用了“联盟银行”股份有限公司提供的不可撤销担保。2025年8月27日，该银行向“乌克兰能源”全额划拨了67 961 386.91格里夫纳。 该担保的担保方为哈尔科夫“布德服务-第聂伯”有限责任公司及其董事德尼·克拉夫琴科。2026年3月，该承包商公司被宣告破产，随后银行启动了资金追偿程序。

2月，警方立案侦查。克里沃罗格普罗梅纳戈有限公司总经理爱德华·凯西尔被列为嫌疑人——他是该公司联合创始人之一亚历山大·凯西尔的兄弟。 据调查方称，该承包商从一开始就无意履行工程，而是通过其他公司将收到的资金转移出去。

此前，该公司几乎从未参与过政府采购。 2017年至2021年间，该公司的实际受益人为鲁斯兰·特卡琴科——“人民公仆”党克里沃罗格市议会议员。在他退出后，该企业的共同所有者仅剩克里沃罗格凯西尔商业家族的代表。

“普罗格雷西夫卡”变电站是乌克兰南部的重要能源枢纽。该变电站与同名、装机容量为148兆瓦的太阳能电站相连，在电力系统的平衡调节中发挥着重要作用。 由于地理位置原因，尼古拉耶夫州的能源设施经常面临俄罗斯袭击的威胁，因此保护自耦变压器被列为优先任务，该项目由欧洲复兴开发银行（EBRD）的贷款提供资金。

Telegram频道“Absolution Leaks”报道了这一消息。

俄军对日托米尔州的能源基础设施发动了大规模无人机袭击，约20架无人机集中对一座变电站实施了打击。

一架俄罗斯无人机损坏了“乌克兰能源公司”的高压变电站

视频：乌克兰安全局（SBU）成功袭击了俄罗斯联邦别尔哥罗德州的一座变电站。