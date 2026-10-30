明迪奇的律师表示，这位商人因杰列兹尼亚克的言论而未返回乌克兰

商人蒂穆尔·明迪奇是能源领域“米达斯”腐败案的涉案人员，据称因议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克的公开言论而无法返回乌克兰。

据ZMINA报道，明迪奇的律师弗拉迪斯拉夫·特普柳克在该商人起诉该议员的庭审中作出了上述表述。

据辩护律师称，杰列兹尼亚克在其YouTube和Telegram的帖文中使用了“犯罪团伙”、“洗劫”和“侵吞”等措辞，将明迪奇涉案描述为已证实的事实。 律师认为，此举违反了无罪推定原则，并损害了其委托人的声誉。

“正是由于该议员的言论给明迪奇造成了声誉损害，并侮辱了他的名誉和尊严，他才无法返回乌克兰，”特普柳克表示。

此外，该律师还将热列兹尼亚克的帖文称为“旨在诋毁名誉和尊严的大规模信息攻势”的一部分。

下次庭审定于11月23日举行。届时，杰列兹尼亚克的辩护方将进行陈述。

来源：ZMINA

关于对商人蒂穆尔·明迪奇和鲍里斯·祖克曼实施制裁的提案已在政府会议上获得通过，并已提交乌克兰国家安全与国防委员会审议。

针对蒂穆尔·明迪奇和亚历山大·祖克曼，已实施为期三年的标准制裁方案，且剥夺国家荣誉的措施为无限期。

由“第95区”有限责任公司（Kvartal 95）共同所有人蒂穆尔·明迪奇的表弟列昂尼德领导的犯罪团伙中，共有八名成员将面临法庭审判。 他们被指控在以虚高价格采购变压器和电表的过程中，大规模侵吞了“哈尔科夫州电力公司”的资金。

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