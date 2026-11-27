一名为在扎波罗热策划恐怖袭击而收集情报的俄罗斯联邦安全局（FSB）特工，被判处15年有期徒刑并没收财产。

乌克兰安全局（SBU）于2024年5月将其抓获，当时他正在一处军事设施附近进行侦察。

该被告曾任当地一家能源公司的保安。受俄罗斯特工机构指使，他跟踪国防军的车辆，并将扎波罗热市军用车辆的停放地点信息传递给上线。

俄方计划在该市不同区域制造一系列爆炸事件，以动摇前线城市扎波罗热的社政局势。为招募该男子，俄罗斯联邦安全局（FSB）利用了其居住在莫斯科的女儿。

乌克兰安全局（SBU）反间谍部门及时破获了该间谍网络，并逮捕了该嫌犯。在搜查过程中，警方从其身上查获了一部智能手机，他正是通过该手机与俄罗斯联络员保持联系的。法院裁定该男子犯有叛国罪。

来源：乌克兰安全局。

在顿涅茨克州，一名负责校正对乌克兰武装部队阵地打击的俄罗斯间谍被捕。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以校准对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。