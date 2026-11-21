因电视剧《捉拿卡伊达什》而闻名的乌克兰演员罗曼·亚西诺夫斯基透露，他在剧院工作的月薪为2.3万格里夫纳。 然而，要过上舒适的生活，这位演员每月至少需要2000美元，因此他不得不兼职做出租车司机。

目前，亚西诺夫斯基在弗兰科剧院任职，身兼18个角色。不过，他最常参与的还是群戏场景。

这位演员不得不兼职开出租车

据罗曼称，他目前在剧院的月薪为2.3万格里夫纳。为了维持舒适的生活，他每月需要约2000美元，以满足自己和女儿的生活开销。

“我每月需要赚大约2000美元，才能满足自己和女儿的生活开销、捐款，以及存点钱。但在剧院，我的工资只有23,000。 此外，我还是名讲师。但我甚至不想提在大学任教能赚多少钱。正如博格丹·德米特里耶维奇·斯特鲁廷斯基所说，我们是在做慈善，”亚西诺夫斯基说道。

正因如此，这位演员决定开始开出租车。罗曼主要是在去训练、去片场或回家途中接单。

“虽然这在我生活中占的比重很小，但确实存在。它之所以存在，是因为——还能怎样呢？靠这点钱怎么生活？”这位影星指出。

不过，亚西诺夫斯基并不担心会失去稳定的收入，因为他确信自己总能找到工作。

罗曼·亚西诺夫斯基——演员简介

这位名人出生于特尔诺皮尔。自2022年起，他一直在伊万·弗兰科国家戏剧剧院工作。

亚西诺夫斯基因在《机械人》、《捉拿凯达什》、《脉搏》、《多夫布什》、 《112急救队》、《米尔尼-21》等电影中的角色而闻名。

这位明星在接受“RBC-乌克兰”采访时谈到了此事。

演员亚西诺夫斯基因语言问题对新邮政的员工提出了投诉。

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