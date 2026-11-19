乌克兰女歌手阿丽娜·格罗苏参加了博主尼古拉斯·卡尔玛的热门栏目《你的穿搭价值几何》。为了与他见面，这位艺人选择了一件配有蓬松皮草装饰的华丽长大衣。

这一不同寻常的造型在社交媒体上引发热议：部分网友将其与俄罗斯歌手拉里萨·多利娜的风格相提并论，而后者一直支持针对乌克兰的侵略行为。格罗苏本人则以幽默的方式回应了这些联想。

这位名人并未因此慌乱，而是以幽默的方式回应了这一出人意料的比较。

这位31岁的女艺人选择了一件长款透明漆面风衣，配以奢华的棕色皮草装饰。 厚实的领口、蓬松的袖口以及下摆宽大的皮草镶边，让这件外套看起来像一件华丽的皮草大衣。

阿丽娜·格罗苏用一条黑色腰带束起外套，内搭一条连衣裙。一双高跟黑色长靴和一款小巧的深色手提包为整体造型画龙点睛。这位女歌手将一头浅色长发盘成高发髻，发间点缀着蓬松的卷发。

当被博主问及服装价格时，这位歌手坦言，她今日造型中最昂贵的一件单品正是这件“皮草大衣”，她为此支付了340美元。 同时，这位艺人提到，这是她第一次穿这件皮草，穿着时感觉就像身处“桑拿房”一般。

阿丽娜·格罗苏估算这件连衣裙价值30美元，而Steve Madden的手提包则约为2000格里夫纳（44美元）。 据这位歌手透露，最昂贵的物品通常都是丈夫送的，尽管因为这些开销占用了家庭预算，她有时会因此与丈夫发生争执。

不过，这位艺人的外貌吸引了网友的关注。在视频下方，一位评论者写道：“我原以为是拉里萨·多利娜。”格罗苏没有让这条评论石沉大海，而是开玩笑说，她已经习惯了另一种比较。

“长得一模一样。干脆像以前那样说——迈克尔·杰克逊。我刚习惯了那个比较，现在又来了个新的，”这位歌手写道。

其他网友也向这位艺人送上了不少赞美。有人坦言，还记得她小时候演唱热门歌曲《小蜜蜂》的样子，如今简直不敢相信她长大得如此之快。

“看起来完全像45岁。”

“我今年34岁，还记得她以前那么小。这怎么可能？”

“哇！她多么真诚又漂亮。”

“非常漂亮又讨人喜欢的姑娘。阿丽娜，我们都是听着你的歌长大的。”

“太棒了！这是我第一次从这个角度看到阿丽娜。”

这段视频出现在尼古拉斯·卡玛的Instagram主页上。

博主尼古拉斯·卡玛透露了自己每月的开销。

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