乌克兰反垄断委员会批准优步（Uber）获得Delivery Hero的控制权，Glovo在乌克兰的所有权将发生变更
乌克兰反垄断委员会（AMCU）批准美国公司优步科技公司（Uber Technologies Inc.）通过其子公司优步国际科技二号公司（Uber International Technologies II Corporation）间接获得对德国外卖服务平台Delivery Hero SE的控制权，后者拥有乌克兰企业Glovo。
2026年7月，有消息称优步科技公司（Uber Technologies Inc.）已就收购德国公司Delivery Hero SE达成协议。根据协议条款，优步将获得乌克兰业务Glovo。
当时，这家美国公司提议以每股41.5欧元的价格收购Delivery Hero。该德国平台的总估值约为148亿美元。两家公司董事会均一致批准了该交易。
根据两家公司发布的公告，以下国家的Glovo业务也将并入优步：
- 亚美尼亚；
- 波斯尼亚和黑塞哥维那；
- 保加利亚；
- 科特迪瓦；
- 克罗地亚；
- 格鲁吉亚；
- 意大利；
- 哈萨克斯坦；
- 肯尼亚；
- 吉尔吉斯斯坦；
- 黑山；
- 摩洛哥；
- 尼日利亚；
- 塞尔维亚；
- 突尼斯；
- 乌干达。
与此同时，Glovo在摩尔多瓦、波兰和罗马尼亚，以及葡萄牙和西班牙的业务将转由纽约的投资公司SSW Partners接管。
总体而言，优步将保留Delivery Hero在50个国家的业务，该业务2025年的交易额达420亿美元。 另外14个国家的业务（总规模为110亿美元），包括奥地利、希腊、西班牙、挪威、波兰、葡萄牙和瑞典，将以16亿美元的价格出售给SSW Partners。 今后，该投资公司计划将这些资产分别出售。
目前，优步（Uber）已直接持有Delivery Hero 24.77%的股份，并通过金融工具控制另外11.74%的股份。
投资公司Prosus NV持有该德国服务商17%的股份。该公司已同意将其全部持股出售给优步。
这家美国公司的管理层承诺，将保留Delivery Hero位于柏林的总部，且至少在2029年前不会裁员。此外，优步计划在未来五年内向德国投资20亿欧元。
交易完成后，整合了出行和配送服务的Uber平台将业务版图扩展至99个市场。据初步估算，2025年这些市场的订单总毛额将达到2360亿美元。
该决定于2026年11月5日作出，此前已审议了9月25日提交的申请。乌克兰反垄断与市场保护委员会（AMCU）官网发布了相关公告。
需要指出的是，4月29日，乌克兰政府批准了一项旨在规范数字平台收入征税的法案。
出租车和配送服务公司，特别是Uklon、Bolt、Uber和Glovo，支持了所谓的“OLX税”这一提议，根据该提议，国家将能够获取乌克兰人通过数字平台获得的收入信息。 这对加强税收征管和收入合法化至关重要。