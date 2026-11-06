乌克兰反垄断委员会批准优步（Uber）获得Delivery Hero的控制权，Glovo在乌克兰的所有权将发生变更

乌克兰反垄断委员会（AMCU）批准美国公司优步科技公司（Uber Technologies Inc.）通过其子公司优步国际科技二号公司（Uber International Technologies II Corporation）间接获得对德国外卖服务平台Delivery Hero SE的控制权，后者拥有乌克兰企业Glovo。

2026年7月，有消息称优步科技公司（Uber Technologies Inc.）已就收购德国公司Delivery Hero SE达成协议。根据协议条款，优步将获得乌克兰业务Glovo。

当时，这家美国公司提议以每股41.5欧元的价格收购Delivery Hero。该德国平台的总估值约为148亿美元。两家公司董事会均一致批准了该交易。

根据两家公司发布的公告，以下国家的Glovo业务也将并入优步：

亚美尼亚；

波斯尼亚和黑塞哥维那；

保加利亚；

科特迪瓦；

克罗地亚；

格鲁吉亚；

意大利；

哈萨克斯坦；

肯尼亚；

吉尔吉斯斯坦；

黑山；

摩洛哥；

尼日利亚；

塞尔维亚；

突尼斯；

乌干达。

与此同时，Glovo在摩尔多瓦、波兰和罗马尼亚，以及葡萄牙和西班牙的业务将转由纽约的投资公司SSW Partners接管。

总体而言，优步将保留Delivery Hero在50个国家的业务，该业务2025年的交易额达420亿美元。 另外14个国家的业务（总规模为110亿美元），包括奥地利、希腊、西班牙、挪威、波兰、葡萄牙和瑞典，将以16亿美元的价格出售给SSW Partners。 今后，该投资公司计划将这些资产分别出售。

目前，优步（Uber）已直接持有Delivery Hero 24.77%的股份，并通过金融工具控制另外11.74%的股份。

投资公司Prosus NV持有该德国服务商17%的股份。该公司已同意将其全部持股出售给优步。

这家美国公司的管理层承诺，将保留Delivery Hero位于柏林的总部，且至少在2029年前不会裁员。此外，优步计划在未来五年内向德国投资20亿欧元。

交易完成后，整合了出行和配送服务的Uber平台将业务版图扩展至99个市场。据初步估算，2025年这些市场的订单总毛额将达到2360亿美元。

该决定于2026年11月5日作出，此前已审议了9月25日提交的申请。乌克兰反垄断与市场保护委员会（AMCU）官网发布了相关公告。

需要指出的是，4月29日，乌克兰政府批准了一项旨在规范数字平台收入征税的法案。

出租车和配送服务公司，特别是Uklon、Bolt、Uber和Glovo，支持了所谓的“OLX税”这一提议，根据该提议，国家将能够获取乌克兰人通过数字平台获得的收入信息。 这对加强税收征管和收入合法化至关重要。

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