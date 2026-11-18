乌克兰各银行机构收到了反腐败人士发来的查询请求，要求查找银行账户以及查明是否曾为疑似“乌克兰森林”国家专门经济企业工程师纳扎尔·罗曼诺维奇·奥尼什丘克本人或受其委托进行的交易。

UA.News的消息来源透露了此次核查的启动

情况。

在相关请求中，要求提供有关账户是否存在、 账户号码、账户余额、通过这些账户进行的交易、付款用途、交易对手的身份信息、交易对手的账户号码以及奥尼什丘克及其家庭成员所使用的银行代码。

反腐败人士还关注这位国有企业工程师账户中证券及其他资产的余额， 以及作为资本市场和有组织商品市场专业参与者的资金账户间转账数据、付款用途、交易对手账户号码及交易对手代码。

奥尼什丘克的申报表

奥尼什丘克在2025年的财产申报中注明，他拥有一块1000平方米的土地以及一套面积不详的公寓份额。

此外，他还拥有一辆2011年款的宝马轿车。

以年薪22.45万格里夫纳（月薪1.87万格里夫纳）的收入，奥尼什丘克竟能积累21.3万美元现金及510万格里夫纳的储蓄。

需要指出的是，今年10月，在蒂亚奇夫地区，国有企业“乌克兰森林”向乌格利亚社区预算赔偿了超过120万格里夫纳的损失，这些损失是因非法砍伐树木对环境造成的。

在苏梅州，该地区某林业局负责人将接受审判，他被指控以低于市场价的价格出售木材。据调查显示，此类行为导致当地社区损失超过910万格里夫纳。

在沃伦州，基韦尔采森林管理局的一名林务员被查出涉嫌组织非法砍伐162棵树木。据调查显示，给国家造成的损失超过650万格里夫纳。

关注我们在