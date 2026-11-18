利沃夫上诉法院法官米哈伊洛·罗曼尤克驳回了奥斯塔普·斯塔希夫的辩护律师米哈伊洛·马加尔斯基针对一审法院判决提出的上诉。

此前，在西赫夫法院，辩护律师曾要求立即释放斯塔希夫，因为据该律师称，斯塔希夫当时被警方人员以及TCK和SP的代表非法拘禁在某处。 然而，法院驳回了该动议，理由是审理此类问题不属于其职权范围。

奥斯塔普·斯塔希夫本人未出席上诉庭审。截至11月18日，其行踪仍不明。

11月2日，在奥斯塔普·斯塔希夫被动员后，其代理人向法院提交了申请。 申请中指出，10月31日，斯塔希夫被“身着无识别标志制服的人员无故剥夺了人身自由”。此外，在拘留过程中，这些人员未出示身份、未告知权利、使用了武力，并拒绝提供医疗救助。 申请人代表请求法院批准该申请，并作出裁定，立即释放奥斯塔普·斯塔希夫，因其“被警方及特勤中心（ТЦК）和特别警察部队（СП）的官员非法拘禁”。 然而，预审法官驳回了根据该申请启动诉讼程序的请求。

“公民被总动员委员会和特别行动处工作人员拘留且在未获得相应法院裁决的情况下被羁押，不得向调查法官提出上诉，因为此类法律关系受现行关于动员和动员准备的法律规范， 而在此情况下审查行为的合法性不属于预审法官的职权范围，也不应依据《乌克兰刑事诉讼法典》第303条的程序进行审理。 此外，总动员委员会和特别行动小组的授权人员并非预审调查机关、调查机关或检察院的工作人员，其活动可依据《乌克兰刑事诉讼法典》第206条的规定接受审查，”裁定书中写道。

奥斯塔普·斯塔希夫的辩护律师针对利沃夫市西赫夫区法院调查法官的裁定提出了上诉。

“马加尔斯基律师请求撤销调查法官的裁定，并作出新的裁定——立即释放斯塔希夫，他目前正被警方以及西赫夫区交通警察局和特别警察部队的官员非法拘留。 上诉理由指出，此举属于非法、违法、无依据、不合理，且严重侵犯了斯塔希夫的程序权利和个人权利，”法官米哈伊洛·罗曼纽克表示。

斯塔希夫的律师本人则辩称，调查法官本应审查斯塔希夫被羁押的合法性和依据，却“错误地解读了《乌克兰刑事诉讼法典》的条款”。

“调查法官未履行《刑事诉讼法》第206条第2款的要求。该条款中根本没有提及刑事诉讼或庭前调查。也就是说，该条款显然也适用于未将信息录入统一登记系统（ЄРДР）的拘留情形。 我们大家都清楚，总指挥部和特别行动组是国家权力机关，属于军事管制机构，归属于国家机关。 此外，我可以明确指出，无论何种情况——无论是战争状态、战争威胁、国内政治动荡还是其他紧急状态——都绝不能成为非法剥夺个人人身自由的借口。 《联合国反对强迫行为公约》已对此作出明确规定。因此，我认为该上诉请求应予支持，”米哈伊洛·马加尔斯基解释道。

合议庭依据《刑事诉讼法典》，裁定驳回马加尔斯基律师的上诉请求。该裁定自宣布之日起生效，且不得提起上诉。

然而，截至11月18日，自11月5日起，他一直被关押在羁押中心。

据公共电视台记者从现场报道。

利沃夫的伪活动人士斯塔希夫从海军培训中心被送入羁押所。

反疫苗人士奥斯塔普·斯塔希夫已缴纳保释金，并于12月1日获释，离开了看守所。

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