“人民公仆”党在乌克兰最高拉达的党团主席大卫·阿拉哈米亚表示， 美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯联邦特别代表基里尔·德米特里耶夫的单独会晤并非事先计划好的，且超出了从赫尔松州被占领城市奥列什基撤离平民的人道主义行动范围。

据这位议员称，他在乌克兰方面与美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的会谈结束后，才从新闻中得知此事。当被问及特朗普为何会见德米特里耶夫却无视乌克兰代表团时， 阿拉哈米亚推测，这些会谈可能涉及定于11月10日至11日在阿布扎比举行的三方会议，或是其他议题。

这位议员驳斥了关于奥莱什基行动存在政治或竞选动机的指责，强调该行动纯粹具有人道主义性质且不涉及政治。 与此同时，《纽约时报》报道称，特朗普政府正在考虑取消对德米特里耶夫领导的俄罗斯直接投资基金的制裁。

来源：阿拉哈米亚在Novosti.live节目中的发言。

11月5日，在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的安排下，乌克兰和俄罗斯代表在白宫举行了会晤。此次会晤是在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区实现局部停火并开展人道主义行动之后举行的。

在白宫，弗拉基米尔·普京的代表基里尔·德米特里耶夫向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普赠送了一幅画作，这幅画是由一名11岁女孩创作的，该女孩曾被从被占领的奥列什基带往俄罗斯图阿普塞。 这一幕发生在一次旨在讨论从该市撤离民众的人道主义行动的会议上。乌克兰代表——人权专员德米特罗·卢比涅茨和“人民公仆”党团主席达维德·阿拉哈米亚也出席了此次活动。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普分别致信乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基和克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京。她在11月5日白宫会晤期间，将这两封信转交给了乌克兰和俄罗斯代表团。 双方就赫尔松州奥列什基地区（该地区目前被临时占领）的人道主义行动进行了讨论，此前该地区已达成局部停火协议。

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