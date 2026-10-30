ARMA正准备将克罗皮夫尼茨基市一家与俄罗斯公民有关联的酒店移交管理
国家资产追索与管理署（ARMA）正准备将克罗皮夫尼茨基的一处酒店综合体移交管理，该综合体的最终受益所有人为一名俄罗斯公民。 该资产包括“伦敦”酒店-基洛沃格勒有限责任公司79%的股权，以及总面积为2426.4平方米的房地产。
该物业位于克罗皮夫尼茨基市中心，地址为：维亚切斯拉夫·乔尔诺沃拉街1d号。
该综合体的不动产包括：
- 一栋非住宅建筑；
- 两个车库；
- 辅助用房；
- 棚屋；
- 围墙；
- 铺砌路面；
- 大门和小门。
除不动产外，该资产还包括“伦敦”酒店（基洛沃格勒）有限责任公司79%的注册资本。
据ARMA信息显示，该公司的创始人兼最终受益所有人系俄罗斯联邦公民尤里·瓦辛。
为确定资产价值，ARMA于2024年2月21日与“奥斯特罗夫”咨询公司有限责任公司签订了合同。该公司负责对准备移交管理的财产进行评估。
因此，ARMA已着手准备将克罗皮夫尼茨基的酒店综合体移交给管理人。该资产包括面积超过2,400平方米的房地产，以及与俄罗斯联邦公民有关联的公司所持有的控股权。
ARMA新闻处通报了这一消息。
此外，资产追查与管理署（ARMA）正准备将属于两家前酒厂的11处资产移交管理。这些资产位于文尼察州和特尔诺皮尔州。
乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基宣布，已启动公开、透明的竞聘程序，以选拔“国家追查、搜寻和管理因腐败及其他犯罪所得资产局”（ARMA）的负责人。 邀请具备相应管理经验且声誉卓著的专业人士参与竞选。