如果没有防空系统，防护设施将无法充分保护关键基础设施免受俄罗斯的袭击。据维塔利·克利奇科称，要可靠地保护至关重要的设施，必须将实体防护结构与防空手段相结合。

“我要强调一点，这也是所有专家和专业人士都提到的。在敌人如此密集且毁灭性的攻击下，如果关键设施没有防空系统保护，这些设施的恢复、稳定运行乃至其生存本身都将面临巨大疑问！ 因为当同时有数枚导弹或一队无人机袭来时，任何防护设施都无法应对，”克利奇科指出。

他强调，基辅目前正处于极其严峻的形势下。 市政府正竭尽全力保障首都的正常运转。“我们正在研究各种可能的局势发展，因为敌人正加剧对能源、供热及供水系统的袭击，”克利奇科写道。

他提醒道，自今年春季以来，首都便成立了一个负责保障首都基本生活的能源指挥部，市政府已邀请专家、能源从业人员、实践者和科学家加入其中。该指挥部针对各种可能的情况制定了相应的应对措施。

基辅市长维塔利·克利奇科在Telegram上发表了上述声明。

克利奇科表示，由于俄罗斯的袭击，基辅面临停电、断水及轨道交通中断等问题。

克利奇科解释了为何基辅至今仍未配备移动式避难所。

克利奇科表示，基辅的排水系统配备了备用电源。

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