乌克兰实施了一项国家计划，免费提供康复辅助器具，特别是上肢和下肢假肢。 不仅现役军人及退伍军人，凡因医疗指征需要安装假肢的平民、儿童及残疾人，均可享受该计划。

哪些人可以免费获得假肢？如何提交申请？应向何处申请？以及自行购买的假肢是否可获得补偿？

国家康复辅助器具保障计划涵盖因作战行动、疾病、意外事故及其他情况而需要安装假肢的人群。

根据乌克兰卫生部的信息，以下人员有权获得免费假肢：

现役军人、退伍军人及执法机构工作人员；

因战争受影响的平民；

非因战斗行动致残的残疾人；

残疾儿童；

患有运动系统障碍的儿童。

假肢申请手续可在治疗期间即刻启动——无需等待残疾认定程序结束。

该国家计划不仅提供肢体假体，还提供一系列辅助器具，以帮助恢复行动能力、日常功能和自理能力。

具体而言，可免费获得：

上肢和下肢假体；

乳房假体；

矫形器及矫形鞋；

轮椅；

拐杖和助行器；

护理及自理专用辅助器具。

对于在执行乌克兰国防任务期间受伤的军人，还可申请获得高性能假肢，特别是带电子控制功能的型号。

申请康复辅助器具需准备以下材料：

护照、出生证明或其他身份证明文件；

身份证号码；

医疗鉴定书或其他证明需要安装假肢的文件。

军人可能还需要提供关于受伤情况的证明或其他能证实参与乌克兰国防行动的文件。

关于需要安装假肢的结论可由多学科康复团队、个人日常功能评估专家组或军事医疗委员会出具。

申请康复辅助器具可通过线上或亲自办理。无论登记居住地在哪里，均可提交申请。

远程办理可通过以下渠道：

社会政策部社会门户网站；

残疾人电子账户。

通过社会门户网站提交申请时，所需信息可自动从国家登记册中调取，因此无需额外上传文件。

如需亲自提交申请，可前往：

行政服务中心（ЦНАП）；

社会保护机构；

残疾人社会保护基金地区分支机构；

地方政府机构的授权代表。

如果申请人正在医院或康复机构接受治疗，社会工作者可协助办理相关手续。

提交申请并获得相应转介函后，申请人有权自主选择一家参与国家计划的假肢制造企业。

假肢配发流程包括以下步骤：

与假肢师进行咨询。 进行必要的测量。 选定假肢结构及组件。 制作个性化假肢。 试戴、调整和调试义齿。 指导正确使用假肢。

您可通过乌克兰社会政策部网站上的专用信息面板查找假肢制作机构。

专家建议尽可能选择居住地附近的机构，因为假肢安装后可能需要进行额外的调整、维修或技术维护。

假肢费用在国家规定的限价范围内由预算资金承担。如果假肢费用未超过国家规定的限额，且申请手续是按照相关计划办理的，则个人无需自行支付费用。

对于现役军人，康复辅助器具的限价可能比平民高出三倍。针对功能增强型假肢，还设有专门的资助规定。

国家计划还规定，在特定条件下，可免费对假肢进行维修、保养和更换。

自行购买了指定康复辅助器具的公民，可在国家规定的限额范围内申请费用补偿。

为此，需提交相应申请及证明购买该产品的文件。

一般而言，可在购买之日起六个月内申请补偿。在战时状态下，以及针对现役军人，该期限为12个月。

根据国家计划，假肢可在规定的使用期限届满后更换；若经文件证实确有更换必要，也可提前更换。

同时，通过慈善资金或地方财政资金获得假肢的人士也享有免费维修的权利。因此，国家支持不仅包括康复器具的初始提供，还涵盖后续维护服务。

近日，乌克兰和瑞典的医疗专家在乌克兰首次通过退伍军人免费骨整合假体植入试点项目完成了两例手术。 在手术过程中，医生将特殊植入物直接植入患者骨骼中，以便固定假肢。

基辅市已启动针对战争受害者的免费假肢安装项目。

乌克兰内阁启动了一项针对退伍军人的免费牙科修复试点项目。

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