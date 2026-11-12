乌克兰人民议员玛丽亚娜·贝祖格拉指责乌克兰武装部队前总司令瓦列里·扎卢日尼歪曲了赫尔松解放的经过。 据她称，扎卢日尼似乎刻意隐瞒了叶夫根尼·莫伊苏克将军在赫尔松反攻行动的规划与协调中发挥的作用。

贝祖格拉声称，实际上该行动是由其他军官指挥的。与此同时，被认为在此次行动中发挥主导作用的德米特罗·科瓦尔丘克将军，当时身处敖德萨。

贝祖格拉称，德米特罗·科瓦尔丘克将军在赫尔松反攻期间身处敖德萨，并从那里下达指令。与此同时，这位议员表示，军方人员曾抱怨指挥管理混乱且进攻毫无进展。

贝祖格拉表示，她曾就此向总统反映情况，此后科瓦尔丘克据称被免去作战指挥职务，指挥权移交给了亚历山大·塔尔纳夫斯基将军。据她称，德米特里·德拉帕蒂和安德烈·格纳托夫两位将军担任了前线指挥官。

该议员特别强调，赫尔松反攻行动由当时担任扎卢日尼副手的叶夫根·莫伊西乌克将军负责协调。 她声称，总司令随后将莫伊苏克从行动参与者名单中除名，尽管此前正是他委托莫伊苏克负责协调该行动。

“扎卢日尼非常积极地为科瓦尔丘克辩护，毕竟他是他的‘战友’，”贝祖格拉写道。

她还提到，在乌克兰军队进入赫尔松后，科瓦尔丘克从敖德萨抵达该市。据这位议员称，这位将军在众多保镖的陪同下抵达，并向当地居民致意。

贝祖格拉批评了军方领导层的任命做法，指责其中存在裙带关系以及隐瞒部分指挥官的实际职责。她表示希望米哈伊洛·德拉帕蒂将军不会采取类似的做法。

需要指出的是，上述陈述均为贝祖格拉对事件的评估和解读。 在该帖文中，这位议员并未提供任何文件来佐证其指控。瓦列里·扎卢日尼及上述将军们对这些指控的立场在该帖文中未予呈现。

据报道，此消息引用了她的声明。

11月11日——赫尔松解放日：这座城市如何重归乌克兰控制。

扎卢日尼讲述了他在担任乌克兰武装部队总司令期间因何受到批评。

乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼表示，目前未看到乌克兰加入北约的前景。据他称，他不认为该国能够加入该联盟。

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