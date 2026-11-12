人们计划在戈斯托梅尔桥附近竖立一座纪念碑，以纪念牺牲的工兵

戈斯托梅尔地区社区戈伦卡村居民塔季扬娜·拉夫里娜发起设立纪念碑，以纪念乌克兰军人扎哈尔·克瓦斯尼和罗曼·希曼斯基。 这两位捍卫者于2022年2月25日牺牲，此前他们刚完成炸毁戈斯托梅尔大桥的作战任务，该行动旨在阻止俄军向基辅方向推进。

该倡议提议在修复后的戈斯托梅尔大桥旁——即事件发生地——设立纪念碑，该地曾是俄罗斯全面入侵初期首都防御战中的重要一幕。

正如请愿书作者所指出的，在《基辅邮报》记者发表相关报道以及尤里·布图索夫发布文章后，戈斯托梅尔社区的居民，特别是戈伦卡村的村民，开始讨论如何纪念这些牺牲的捍卫者。

相关报道指出，修复后的桥旁至今仍未设立纪念标识，既未记载该桥于2022年2月被炸毁的事实，也未铭刻在执行战斗任务中牺牲的军人姓名。

“我坚信，桥梁的重建不应意味着我们忘记了为保卫首都所付出的代价。 这座桥不仅仅是一处交通基础设施：这里曾发生过真实的历史事件，对戈斯托梅尔社区、基辅州乃至整个乌克兰都具有重要意义。 纪念碑将使居民、过往旅客和后代了解，为何2022年2月正是在此地桥梁被摧毁，并向那些以生命为代价履行战斗职责的具体人员致敬”， ——声明中如是说。

扎哈尔·克瓦斯尼和罗曼·希曼斯基曾服役于乌克兰武装部队支援部队司令部第70独立团的工兵排。

2022年2月25日，这两名军人执行了炸毁戈斯托梅尔大桥的任务，以阻断俄罗斯军用装备向首都的推进。任务完成后，这两位捍卫者不幸牺牲。

扎哈尔·克瓦斯尼时年22岁，罗曼·希曼斯基时年37岁。

2026年11月6日，乌克兰总统追授这两名军人“乌克兰英雄”称号，并授予“金星勋章”。 相关决定已通过第1092/2026号和第1093/2026号总统令予以确认。

塔蒂亚娜·拉夫里娜在致函中呼吁，支持在戈斯托梅尔大桥旁一个交通便利且安全的位置设立纪念碑。

此外，她还提议邀请阵亡军人的家属、其所属部队的代表以及当地居民共同参与纪念碑设计方案的制定。

根据发起人的构想，纪念碑上应刻有这些捍卫者的全名、他们英勇事迹的日期和经过，以及他们被授予乌克兰英雄称号的相关信息。此外，还建议放置一个包含经核实的历史背景资料的二维码。

该倡议书还单独提出了关于纪念碑制作与安装的资金问题，以及确定该倡议的实施负责人和纪念碑后续维护事宜。

塔蒂亚娜·拉夫里娜提议在2027年2月25日之前——即扎哈尔·克瓦斯尼和罗曼·希曼斯基牺牲五周年之际——揭幕该纪念碑。

相关声明中对此作了说明。

需要指出的是，在基辅奥博隆区，乌克兰国家紧急情况局排爆专家从俄罗斯空袭现场之一查获了弹头及一枚弹道导弹的安全残骸。

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