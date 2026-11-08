乌克兰博主博格丹·贝斯帕洛夫透露了据他所知将在2026年进入浪漫真人秀《单身汉》第15季决赛的参赛者名单。 他还透露了据称将与篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫共同赢得该节目的冠军人选。

据贝斯帕洛夫称，32岁的市场营销专家塔季扬娜·贝夫兹和35岁的心理学家柳博芙·科纳特将进入决赛。这位博主断言，最终获胜的正是后者。

“柳博恰将与塔涅娅·贝夫兹一同进入决赛，而塔涅娅不会赢得比赛。她会不断制造戏剧性场面，因为她可是个不折不扣的‘戏精’。 而这段故事中最令人悲伤又最滑稽的一点在于，接下来我们将目睹她的歇斯底里、泪水和丑闻。 这一切都源于她真的爱上了克拉夫佐夫，而他却只是对整个局面一笑置之，”贝斯帕洛夫表示。

与此同时，这位博主驳斥了关于篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫据称未选择任何一位决赛选手的传闻。

贝斯帕洛夫还推测，柳博芙·科纳特可能是根据与维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的预先约定才参加该节目的。 据他所述，这并非与电视台达成的协议，而是参赛者与男主角之间的私人关系——两人据称早已相识许久。

“不是与电视台，而是与他本人，因为他们早已相识已久。他明白，必须选出一位能与之共同在媒体上露面的冠军。最终，双方都能各得其所。 他将获得一定的媒体曝光度，毕竟他正是为此才参加这个节目的。当然，柳博芙也会从中获益：她现在需要构建自己的媒体策略，而她正成功地做着这件事，逐步激发观众的兴趣。”

因此，据这位博主分析，第15季《单身汉》的冠军将由柳博芙·科纳特获得，而塔季扬娜·贝夫兹则将空手而归。 不过，目前这些信息仅为博格丹·别斯帕洛夫的推测，并非该节目官方确认的结果。

此前，当网络上出现关于《单身汉》第15季男主角、篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫前节目参与者安娜·米沙克过往经历的消息后，克拉夫佐夫曾公开支持她。 博主博格丹·别斯帕洛夫查明，这位32岁的女性此前曾制作成人内容。

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