乌克兰知名博主西姆博奇卡首次坦率地谈到了自己对酒精和违禁药物的依赖。在此期间，她甚至经历过一次毒品过量。 不过，据她本人透露，她已成功戒除瘾症，目前已不再使用任何毒品。

西姆博奇卡羞愧地回忆起那段人生经历。这位博主坦言，自己曾试图通过酒精和毒品来逃避问题和内心的思绪。

西姆博奇卡的药物过量经历

这位女孩坦言，她经常饮酒并吸食大麻，但仅限于女儿索菲娅不在身边的时候。

“我感到很羞愧，我就是通过这种方式逃避所有问题和思绪。一个一直害怕被独自留下的人，却被这样抛弃了……那些独自面对的思绪简直要将我吞噬，”这位博主说道。

此外，西姆博奇卡还透露，她曾因服用违禁药物而过量。据她所说，那段经历非常可怕，她再也不打算回到那种生活方式了。

“我曾有过过量服用的经历。千万不要尝试任何毒品。谁说大麻不是毒品——它就是毒品。 任何能改变你思维状态的东西，都是毒品。这太可怕了。当你吸食大麻时，你会感觉非常难受。唯一能阻止过量反应的方法，就是去呕吐。 幸好我已经走出了那段阴影……有些人甚至遭遇了更可怕的后果，甚至导致死亡，”这位女孩坦言。

目前，西姆博奇卡不饮酒也不使用违禁药物，她唯一吸食的只有IQOS。

西姆博奇卡因何闻名

这位博主拥有数百万粉丝。她通过社交媒体上的短视频和直播走红。此外，她与歌手伊利亚·帕尔费纽克的公开恋情也让她广为人知。

2024年，两人迎来了女儿索菲亚。同年11月，他们宣布分手。西姆博奇卡并未透露具体细节，但表示过去几个月里，两人的关系一直朝着分手的方向发展。

分手后，一场风波随之爆发，双方在公开场合互相指责对方实施暴力、进行勒索以及对共同的女儿索菲娅漠不关心。

这位博主在接受瓦西里·蒂莫申科采访时谈到了此事。

博主西姆博奇卡因发布赌场广告而被列入债务人名录。

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